القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالحوامدية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل توصيل طلبات - مقيم بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة) ، وبسؤاله قرر أنه حال توقفه بمركبة " التوك توك "ملكه أمام منزله فوجئ بقيام (3 أشخاص) بالإستيلاء عليها ولاذوا بالهرب.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط المركبة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.