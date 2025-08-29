درة تخطف الأنظار على متن يخت بالساحل الشمالي

شاركت الفنانة التونسية درة ، جمهورها ومتابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهرت درة بإطلالة جذابة لافتة على متن يخت مرتدية فستانا باللون الأسود المشجر، ما حاز على إعجاب متابعيها.



وكان أحدث أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذى أخرجته وأنتجته النجمة درة ويعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وتم عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.



