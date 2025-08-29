محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال مشروع إنشاء مركز التأهيل بالداخلة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية الجارية بمركز التأهيل الجديد بمركز الداخلة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة ، و محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية المقررافتتاحها بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الموقع العام والتشطيبات الجارية بالسور الخارجي والمبني التجاري، مشددًا على سرعة استكمال أعمال الفرش والتأثيث، وتوفير كافة المستلزمات والأجهزة اللازمة لتشغيل المركز بالتعاون بين مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعية الشرعية.