وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية

قال وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو إن إسرائيل لا تقيم وزنًا حقيقيًا لأي ضغط دولي يمارس عليها، رغم اتساع دائرة الانتقادات والضغوط سواء من الداخل الإسرائيلي أو من أطراف دولية بارزة.

أوضح أن القيادة الإسرائيلية، وتحديدًا صناع القرار، ينظرون إلى العالم من زاوية واحدة تتمثل في الإدارة الأميركية، التي وفرت لإسرائيل عبر الرئيس دونالد ترامب تفويضًا مفتوحًا للتحرك عسكريًا وسياسيًا كيفما شاءت.

وأضاف عمرو، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن خطورة الضغط الدولي تكمن في أن إسرائيل بدأت تخسر صورتها القديمة وقدرتها على الحصول على دعم غربي تلقائي كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن أصواتًا داخل إسرائيل نفسها تحذر من أن هذه السياسات أفقدت تل أبيب توازنها وأيقاعها التقليدي في العلاقات مع العالم.

وأكد أن استمرار العمليات العسكرية في غزة كشف حجم هذا التراجع في الموقف الدولي تجاه إسرائيل، حتى وإن لم تعترف به القيادة الإسرائيلية بشكل مباشر.

وأكد عمرو أن هناك فرصة حقيقية لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل، ليس فقط من أجل وقف الحرب على غزة، وإنما أيضًا لفتح مسار سياسي واسع يخدم القضية الفلسطينية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة، وخاصة مع اقتراب سبتمبر، قد تشهد اعترافات دولية متتالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب جهدًا عربيًا وفلسطينيًا مكثفًا لاستثمار هذا الزخم السياسي من أجل إنهاء العدوان وبلورة أفق سياسي يعيد للقضية الفلسطينية حضورها على الساحة الدولية.