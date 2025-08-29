قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى مولده .. كيف كان يتعامل النبي مع الأهل والجيران؟
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية

وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو
وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو
عبد الخالق صلاح

قال وزير الإعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو إن إسرائيل لا تقيم وزنًا حقيقيًا لأي ضغط دولي يمارس عليها، رغم اتساع دائرة الانتقادات والضغوط سواء من الداخل الإسرائيلي أو من أطراف دولية بارزة.

أوضح أن القيادة الإسرائيلية، وتحديدًا صناع القرار، ينظرون إلى العالم من زاوية واحدة تتمثل في الإدارة الأميركية، التي وفرت لإسرائيل عبر الرئيس دونالد ترامب تفويضًا مفتوحًا للتحرك عسكريًا وسياسيًا كيفما شاءت.

وأضاف عمرو، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن خطورة الضغط الدولي تكمن في أن إسرائيل بدأت تخسر صورتها القديمة وقدرتها على الحصول على دعم غربي تلقائي كما كان في السابق، مشيرًا إلى أن أصواتًا داخل إسرائيل نفسها تحذر من أن هذه السياسات أفقدت تل أبيب توازنها وأيقاعها التقليدي في العلاقات مع العالم.

وأكد أن استمرار العمليات العسكرية في غزة كشف حجم هذا التراجع في الموقف الدولي تجاه إسرائيل، حتى وإن لم تعترف به القيادة الإسرائيلية بشكل مباشر.

وأكد عمرو أن هناك فرصة حقيقية لممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل، ليس فقط من أجل وقف الحرب على غزة، وإنما أيضًا لفتح مسار سياسي واسع يخدم القضية الفلسطينية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة، وخاصة مع اقتراب سبتمبر، قد تشهد اعترافات دولية متتالية بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب جهدًا عربيًا وفلسطينيًا مكثفًا لاستثمار هذا الزخم السياسي من أجل إنهاء العدوان وبلورة أفق سياسي يعيد للقضية الفلسطينية حضورها على الساحة الدولية.

