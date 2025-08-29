عمومية نقابة الأطباء البيطريين تقر اللائحة المالية والإدارية

أقرت الجمعية العمومية العادية لنقابة البيطريين، في جلستها المنعقدة، اليوم الجمعة، اللائحة المالية والإدارية ولائحة المشتريات، وذلك بعد مناقشات مطولة بين أعضاء الجمعية العمومية.

وخلال فعاليات الجمعية العمومية، طرح الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، تساؤلا على الحضور قائلا: "هل تثقون في وفي إدارتي للنقابة؟"، ليأتي رد المشاركين بالإجماع: "طبعا".

وعقب ذلك، طالب النقيب بالتصويت على مقترح اللائحة المالية والإدارية ولائحة المشتريات؛ ليتم اعتمادها بأغلبية الأصوات.

وفي المقابل، رفضت الجمعية العمومية العادية ميزانيات النقابة عن الأعوام من 2018 وحتى 2023.