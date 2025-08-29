قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
فيلم الوزير جاي يتكرر بسوهاج.. محمد موسى يروي تفاصيل واقعة غريبة
سقوط سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب داخل كافيه شهير بالعجوزة
خصم 7% وأقساط 10 سنوات.. كيفية حجز وحدات بيتك في مصر بخطوات بسيطة؟
متقدروش.. مصطفى بكري للإخوان: «تجرأوا وروحوا ناحية السفارة الإسرائيلية»
عقب إعلان قطع العلاقات .. بكري: حجم الصادرات التركية لإسرائيل يصل 3 مليارات دولار سنويًا
الدولار ممكن يوصل 40 جنيه .. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تدخل عاجل لإصلاح عمود كهرباء مائل على الطريق السريع بـ إسنا

تدخل عاجل لإصلاح عمود كهرباء مائل على الطريق السريع بإسنا حفاظا على الأرواح
تدخل عاجل لإصلاح عمود كهرباء مائل على الطريق السريع بإسنا حفاظا على الأرواح
شمس يونس

تحركت الوحدة المحلية بقرية الدير بإسنا للتعامل مع ميل بأحد أعمدة الكهرباء على الطريق السريع الرابط بين كوبري الدير والحميدات ما ادى إلى فصل الكشافات بالمنطقة ، نتيجة حادث مروري تسبب في ذلك.

وذلك في اطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، ومتابعة على سيد الصادق رئيس مدينة اسنا.

وفور وقوع الحادث انتقلت فرق الطوارئ التابعة للوحدة المحلية إلى موقع العمود المائل وقامت بتأمين محيطه حفاظا على سلامة المارة والسائقين حيث لم يتسبب الحادث في إعاقة حركة المرور على الطريق ثم واصلت الفرق عملها في إصلاح العمود واعادة تشغيل الكشافات سريعا.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار حرص الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا على سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بالمرافق العامة والعمل على حماية أرواح المواطنين ، وضمان سلامة الحركة المرورية على الطرق الحيوية خاصة في الفترات الليلية.

كما تؤكد الوحدة المحلية بمركز إسنا استمرارها في متابعة أعمدة الانارة على الطرق الرئيسية والفرعية وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية تنفيذا لتكليفات محافظ الأقصر ، بالتحرك الفوري لأي اعطال او حوادث طارئة بما يساهم في توفير خدمات افضل لاهالي المركز ويحافظ على أمنهم وسلامتهم.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

كايروكي وتووليت

ختام مهرجان العلمين.. توافد الجمهور على حفل كايروكي وتووليت

الفنانه لبلبه

باستخدام لهاية الرضع.. لبلبة تنصح متابعيها بالإقلاع عن التدخين

كريم فهمي و صبا مبارك

كريم فهمي يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء مسلسل 220 يوم

بالصور

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

مديرية الصحة : أهمية سرعة التدخل في استقبال حالات الطوارئ بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد