تدخل عاجل لإصلاح عمود كهرباء مائل على الطريق السريع بـ إسنا

تحركت الوحدة المحلية بقرية الدير بإسنا للتعامل مع ميل بأحد أعمدة الكهرباء على الطريق السريع الرابط بين كوبري الدير والحميدات ما ادى إلى فصل الكشافات بالمنطقة ، نتيجة حادث مروري تسبب في ذلك.

وذلك في اطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، ومتابعة على سيد الصادق رئيس مدينة اسنا.

وفور وقوع الحادث انتقلت فرق الطوارئ التابعة للوحدة المحلية إلى موقع العمود المائل وقامت بتأمين محيطه حفاظا على سلامة المارة والسائقين حيث لم يتسبب الحادث في إعاقة حركة المرور على الطريق ثم واصلت الفرق عملها في إصلاح العمود واعادة تشغيل الكشافات سريعا.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار حرص الوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا على سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بالمرافق العامة والعمل على حماية أرواح المواطنين ، وضمان سلامة الحركة المرورية على الطرق الحيوية خاصة في الفترات الليلية.

كما تؤكد الوحدة المحلية بمركز إسنا استمرارها في متابعة أعمدة الانارة على الطرق الرئيسية والفرعية وتنفيذ اعمال الصيانة الدورية تنفيذا لتكليفات محافظ الأقصر ، بالتحرك الفوري لأي اعطال او حوادث طارئة بما يساهم في توفير خدمات افضل لاهالي المركز ويحافظ على أمنهم وسلامتهم.