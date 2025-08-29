سالي شاهين: الصداقة الحقيقية تحتاج لسنوات ولا تُبنى في عدة أشهر

قالت الإعلامية سالي شاهين، خلال تقديمها برنامج "ست ستات" المذاع على قناة DMC، إن الكثير من الصدمات التي يتعرض لها البعض في حياتهم قد تكون بسبب الثقة الزائدة التي يمنحونها للآخرين في وقت مبكر.

وأضافت سالى شاهين: "أحيانًا الغلط مش في الشخص التاني، لكن فينا إحنا، لأننا منحناه الأمان بسرعة، وسمحنا له يدخل بيتنا ويعرف أسرارنا، فكان من السهل أن يجرحنا".

وأكدت أن الصداقة الحقيقية لا تُبنى خلال شهرين أو ثلاثة، بل تحتاج إلى سنوات من التجارب والمواقف، قائلة: "ما ينفعش أعتبر حد عرفته من فترة قصيرة صديقتي الأنتيم، لأن الأنتيم لازم يمر بمواقف صعبة ومفرحة معايا، ويكون واقف في ضهري فعلًا".

واختتمت سالى شاهين حديثها بالتأكيد على أهمية التفرقة بين الصديق الحقيقي والمعارف العابرين، مشددة على ضرورة اختيار من يدخل حياتنا.