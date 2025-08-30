قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختبارات أداء مسربة تكشف عن قوة Galaxy Tab S11 Ultra الهائلة

Galaxy Tab S11 Ultra
Galaxy Tab S11 Ultra
احمد الشريف

كشفت اختبارات أداء مسربة ومفصلة عن القوة الهائلة التي سيتمتع بها جهاز سامسونج اللوحي الرائد القادم، Galaxy Tab S11 Ultra، وذلك قبل أيام قليلة من حدث الكشف الرسمي الذي أعلنت عنه الشركة للتو والمقرر عقده في 4 سبتمبر.

أكدت الاختبارات، التي نشرها موقع "Techmaniacs" اليوناني، الشائعات السابقة بأن الجهاز سيعمل بمعالج Dimensity 9400+ الجبار. لكن على الرغم من الأرقام المثيرة للإعجاب، يبدو أن وحش آبل، iPad Pro M4، لا يزال في صدارة لا يمكن المساس بها.

قوة Dimensity 9400+ تتأكد

تُظهر نتائج اختبار Geekbench 6.4.0 أن الجهاز اللوحي حقق 2,474 نقطة في اختبار النواة الواحدة و8,721 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة. 

وتمثل هذه الأرقام قفزة محترمة في الأداء مقارنة بالجيل السابق، جهاز Galaxy Tab S10 Ultra، الذي سجل 2,111 و 7,319 نقطة في نفس الاختبارات.

 وحش آبل لا يزال في الصدارة

على الرغم من أن هذه النتائج تبدو رائعة، إلا أنها لا تزال بعيدة كل البعد عن أداء منافس سامسونج الرئيسي. 

فقد حطم جهاز iPad Pro M4 من آبل هذه الأرقام، مسجلاً 3,720 نقطة في اختبار النواة الواحدة و13,280 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة، مما يؤكد الفجوة الكبيرة في الأداء الخام بين الجهازين.

مواصفات أخرى متوقعة في الجهاز اللوحي الفاخر

من المتوقع أن تكشف سامسونج في حدث 4 سبتمبر أيضًا عن طراز Galaxy Tab S11 الأساسي وهاتف Galaxy S25 FE. 

أما عن بقية مواصفات جهاز Tab S11 Ultra، فتشير التسريبات إلى أنه سيحتوي على:

نفس شاشة OLED بحجم 14.6 بوصة الموجودة في سلفه.

بطارية أكبر قليلاً بسعة 11,600 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

تصميم أنحف بشكل مدهش، بسماكة تبلغ 5.1 ملم فقط، على الرغم من زيادة حجم البطارية.

سعر يبدأ من 1,200 دولار لنسخة 12/256 جيجابايت.

من وجهة نظري، على الرغم من أن سامسونج تعمل على تحسين جهازها الرائد، إلا أن التغييرات قد لا تكون كافية لإقناع مالكي طراز العام الماضي بالترقية. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك جهازًا لوحيًا أقدم، حتى لو كان جهاز آيباد قديمًا، فإن جهاز Tab S11 Ultra قد يكون عرضًا مغريًا يستحق التفكير فيه بجدية.

Galaxy Galaxy Tab S11 Ultra Dimensity 9400

