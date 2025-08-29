قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعداء باختيار الأبيض.. والد ألفينا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك
5 سيارات جديدة انخفضت أسعارها في السوق المصري خلال أغسطس.. بقت بكام؟
إسرائيل تمهد لاجتياح غزة.. خطط لإخلاء المدينة ووقف المساعدات
سحب أرض الزمالك بأكتوبر.. رسالة عاجلة من عمرو أديب للرئيس السيسي ومدبولي
دَمَّر الزمالك وبيهاجم الدولة.. عمرو أديب يفتح النار على مرتضى منصور
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. الأزهر يحسم الأمر

محمد البدوي

قال  الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري بالأزهر الشريف، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ليس مجرد تكريم لشخصية معينة، بل هو احتفال بوحي السماء وبالعناية الإلهية، وتجسيد للأخلاق الفاضلة التي حملها الأنبياء وصدروها إلى مجتمعاتهم.

 الاحتفال بميلاد النبي

وأضاف عبد المنعم فؤاد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يمثل اتباعًا للرسالة التي أوصى بها الله للأنبياء السابقين، مؤكّدًا أن جميع الأنبياء منذ سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام بشروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد.

وأشار فؤاد إلى أن القرآن الكريم يؤكد الاحتفال بميلاد الأنبياء، مثل ميلاد موسى عليه السلام في مصر ونيلها الذي أنقذه، وكذلك ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام وبشارة الملائكة للسيدة مريم، مؤكّدًا أن الاحتفال بمولد النبي جاء بأمر من السماء ومرتبط بعقيدة المسلمين منذ قديم الزمن.

الاحتفال بالمولد النبوي

ونفى فؤاد مزاعم البعض بأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، موضحًا أن البدعة الحقيقية هي إدخال شيء جديد في الدين ليس له جذور أو أصول، مثل تغيير عدد ركعات الصلاة، بينما الاحتفال بالمولد النبوي يعد بدعة حسنة مقبولة.

وأوضح أن الهدف من الاحتفال هو تعزيز القيم الأخلاقية والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وتعاليمه، مؤكدًا أن المناسبة تتيح للمسلمين فرصة للتأمل والتخلق بأخلاق النبي في حياتهم اليومية.

الأزهر عبد المنعم فؤاد المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي سيدنا نوح

