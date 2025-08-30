وزيرة التنمية المحلية تهنئ أبناء القليوبية بمناسبة العيد القومي للمحافظة

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، محافظ القليوبية وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، متمنية كل التوفيق والنجاح والتقدم للمحافظة ولمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جولة تفقدية بالقليوبية



تقوم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم بزيارة إلى محافظة القليوبية فى إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ، ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التنمية المحلية والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مشروعات تطوير شارع نبوية موسي وكوبري مشاة محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة ، وافتتاح المحطة الوسيطة للمخلفات بالقناطر الخيرية .

كما ستتفقد الدكتورة منال عوض مصنع البيض بمدينة الخانكة بعد تأهيله وإعادة تشغيله بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص ، وتفقد أعمال الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات أسفل محور الفريق العصار مع الطريق الدائرى .