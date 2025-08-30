بمناسبة اقتراب موعد المولد النبوي.. نصائح هامة لمرضى السكر

مع قرب حلول المولد النبوي الشريف الذي ينتظر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر، يحرص الكثيرون على تناول حلاوة المولد بمختلف أنواعها كجزء من مظاهر الاحتفال، ولكن بالنسبة لمرضى السكر، فإن الإفراط في تناول هذه الحلوى قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة نتيجة الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بالدم، لذلك من الضروري اتباع بعض الإرشادات للحفاظ على الصحة، وذلك وفقًا لما تم نشره في موقع تايمز اوف انديا.

الاعتدال في الكمية

يجب على مرضى السكر الالتزام بتناول قطعة صغيرة واحدة فقط من حلاوة المولد على مدار اليوم، ويمكن تقسيم القطعة على أكثر من مرة خلال اليوم وتناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية لتفادي أي ارتفاع حاد في مستوى السكر بالدم.

اختيار الأنواع المناسبة

يفضل تناول الأنواع التي تحتوي على المكسرات مثل السمسمية والفولية لكونها أقل ضررًا على مستويات السكر لاحتوائها على الألياف والبروتين.

يجب تجنب الأنواع الغنية بالسكر والألوان الصناعية مثل الملبن، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر.

من المهم مراقبة مكونات الحلوى واختيار الحلويات المخصصة لمرضى السكر التي تُصنع باستخدام سكر الدايت أو بدائل السكر الصحية.

الابتعاد عن أي منتجات تحتوي على إضافات صناعية أو ألوان لما لها من أضرار مضاعفة.

توقيت تناول حلاوة المولد

من الأفضل تناول قطعة الحلوى في أوقات النهار، ويجب تجنب تناولها في المساء أو بعد وجبة العشاء مباشرة لتفادي ارتفاع السكر في الدم أثناء النوم.

تقليل النشويات مع الحلوى

في اليوم الذي يتم فيه تناول حلاوة المولد، يفضل التقليل من تناول النشويات لتقليل العبء على الجسم ومنع ارتفاع السكر.

أهمية شرب الماء

يجب شرب كميات كافية من الماء باستمرار، وخاصة أثناء تناول الحلوى، حيث يساعد ذلك على تقليل تأثير السكر في الجسم، ويفضل استبدال العصائر المصنعة بالعصائر الطبيعية منخفضة السكر، أو الامتناع عنها تمامًا.

ممارسة النشاط البدني

حسب موقع تايمز اوف انديا فانه يجب ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا، مما يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم.

مراقبة مستوى السكر

من المهم قياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد تناول الحلوى لمتابعة الاستجابة الشخصية، الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة من الطبيب في مواعيدها المحددة، وفي حالة ملاحظة أي ارتفاع غير طبيعي في مستوى السكر بالدم، يجب استشارة الطبيب فورًا للسيطرة على الوضع ومنع حدوث أي مضاعفات.