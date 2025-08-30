قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
الحبس 6 أشهر اليوتيوبر هشام المصري بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بمناسبة اقتراب موعد المولد النبوي.. نصائح هامة لمرضى السكر

بمناسبة اقتراب موعد ذكرى المولد النبوي.. نصائح هامة لمرضى السكر
بمناسبة اقتراب موعد ذكرى المولد النبوي.. نصائح هامة لمرضى السكر
ولاء خنيزي

مع قرب حلول المولد النبوي الشريف الذي ينتظر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 4 سبتمبر، يحرص الكثيرون على تناول حلاوة المولد بمختلف أنواعها كجزء من مظاهر الاحتفال، ولكن بالنسبة لمرضى السكر، فإن الإفراط في تناول هذه الحلوى قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة نتيجة الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بالدم، لذلك من الضروري اتباع بعض الإرشادات للحفاظ على الصحة، وذلك وفقًا لما تم نشره في موقع تايمز اوف انديا.

الاعتدال في الكمية

يجب على مرضى السكر الالتزام بتناول قطعة صغيرة واحدة فقط من حلاوة المولد على مدار اليوم، ويمكن تقسيم القطعة على أكثر من مرة خلال اليوم وتناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية لتفادي أي ارتفاع حاد في مستوى السكر بالدم.

اختيار الأنواع المناسبة

  • يفضل تناول الأنواع التي تحتوي على المكسرات مثل السمسمية والفولية لكونها أقل ضررًا على مستويات السكر لاحتوائها على الألياف والبروتين.
  • يجب تجنب الأنواع الغنية بالسكر والألوان الصناعية مثل الملبن، لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر.
  • من المهم مراقبة مكونات الحلوى واختيار الحلويات المخصصة لمرضى السكر التي تُصنع باستخدام سكر الدايت أو بدائل السكر الصحية.
  • الابتعاد عن أي منتجات تحتوي على إضافات صناعية أو ألوان لما لها من أضرار مضاعفة.

توقيت تناول حلاوة المولد

من الأفضل تناول قطعة الحلوى في أوقات النهار، ويجب تجنب تناولها في المساء أو بعد وجبة العشاء مباشرة لتفادي ارتفاع السكر في الدم أثناء النوم.

تقليل النشويات مع الحلوى

في اليوم الذي يتم فيه تناول حلاوة المولد، يفضل التقليل من تناول النشويات لتقليل العبء على الجسم ومنع ارتفاع السكر.

أهمية شرب الماء

يجب شرب كميات كافية من الماء باستمرار، وخاصة أثناء تناول الحلوى، حيث يساعد ذلك على تقليل تأثير السكر في الجسم، ويفضل استبدال العصائر المصنعة بالعصائر الطبيعية منخفضة السكر، أو الامتناع عنها تمامًا.

ممارسة النشاط البدني

حسب موقع تايمز اوف انديا فانه يجب ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًا، مما يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وتنظيم مستويات السكر في الدم.

مراقبة مستوى السكر

من المهم قياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد تناول الحلوى لمتابعة الاستجابة الشخصية، الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة من الطبيب في مواعيدها المحددة، وفي حالة ملاحظة أي ارتفاع غير طبيعي في مستوى السكر بالدم، يجب استشارة الطبيب فورًا للسيطرة على الوضع ومنع حدوث أي مضاعفات.

المولد النبوي ذكرى المولد النبوي موعد ذكرى المولد النبوي مرضى السكر حلاوة المولد حلاوة المولج النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات واصابات

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

المتهم

شايل سلاح أبيض .. القبض على بلطجى المرج

قضية بنت مبارك

تأجيل محاكمة بنت مبارك إلى 13 سبتمبر للنطق بالحكم

أرشيفية

225 مليون جنيه ..حبس أكبر تشكيل عصابي قبل إغراق السوق بالمخدرات

بالصور

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية
ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية
ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة ملفتة خلال عطلتها الصيفية

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025
بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025
بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد