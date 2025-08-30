بمشاركة 2000 متسابق.. انطلاق مسابقة دولة التلاوة في محافظة المنوفية.. صور

انطلقت اليوم مسابقة دولة التلاوة في محافظة المنوفية من التاسعة صباحا.

وتستمر المسابقة حتي يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 2000 متسابق من 3 محافظات.

وبأصوات من الجنة انطلقت المسابقة اليوم وسط مشاركة فعالة وباصوات رائعة في تلاوة القرآن الكريم.

وتقام مسابقة دولة التلاوة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والتي تعقد من السبت وحتى الثلاثاءبالمركز الثقافي الإسلامي بالمديرية.

ويتنافس فيها أكثر من 2000 متسابق علي مستوي ثلاث محافظات وهي المنوفية ، والغربية ، وكفر الشيخ ،

جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة والمديرية والقراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون.

وتفقد الشيخ محمد رجب خليفة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنوفية سير المسابقة للاطمئنان علي تقديم كافة الدعم المطلوب للمتسابقين ضيوف أبناء محافظة المنوفية.