وفاة شخص وإصابة 4 في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بسمالوط

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين إثر وقوع حادث سيارة نقل وتروسيكل بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا.

تم نقل الجثة والمصابين الي المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسكيل بالقرب من محور سمالوط.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة حمدي. م. م 59 سنة، وإصابة 4 آخرين وهم عيد. س. ا 40 سنة، واحمد. ع. م 35 سنة ، وعادل. م. م 30 سنة وجميعهم من مركز سمالوط .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.