آخر موعد للتقديم في سكن لكل المصريين 7
نكونكو يرحل عن تشيلسي وينضم إلى ميلان الإيطالي
حماس تدعو لترجمة الإدانات الدولية لإجراءات رادعة ضد الاحتلال الإسرائيلي
التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها
رشا عبد العال: 10 مليارات جنيه قيمة الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والتصرفات العقارية
بتوجيهات الرئيس.. اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى
أغمى عليها.. تفاصيل محاكمة بنت مبارك وتأجيلها لجلسة 13 سبتمبر
عبد العاطي لنظيرته اللاتفية: المجتمع الدولي يجب أن يوقف الانتهاكات الإسرائيلية
قبل مباراته الـ 50.. ماذا حقق ميسي في مسيرته مع النهائيات؟
بمهرجان مراسي.. محمد حماقي ونانسي عجرم يحييان حفل الليلة
بعد ارتفاع معدلاتها.. خبراء: الولادة القيصرية ناقوس خطر يهدد حياة الأم وطفلها
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وفاة شخص وإصابة 4 في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بسمالوط

ايمن رياض

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 4 آخرين إثر وقوع حادث سيارة نقل وتروسيكل بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا.

 تم نقل الجثة والمصابين الي المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسكيل بالقرب من محور سمالوط.

 انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع  البلاغ وتبين وفاة حمدي. م. م 59 سنة، وإصابة 4 آخرين وهم  عيد. س. ا 40 سنة، واحمد. ع. م 35 سنة ،  وعادل. م. م 30 سنة وجميعهم من مركز سمالوط .

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

