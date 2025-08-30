تشيلسي يتفوق على فولهام 1-0 في الدوري الإنجليزي بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وفولهام، التي تقام حاليا على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

وكانت أبرز أحداث الشوط الأول في الدقيقة 10، عندما تعرض المهاجم ليام ديلاب لإصابة في الفخذ أثناء محاولته اللحاق بالكرة، مما أجبره على التوقف والسقوط أرضًا لتلقي العلاج.

وبعد فحصه، تبين عدم قدرته على استكمال المباراة، ليحل محله جيمي جيتينز.

وشهد الشوط الأول محاولات هجومية من كلا الفريقين، ولكن لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف في الشوط الأول، لينتهي بتفوق تشيلسي 1-0 عن طريق اللاعب جواو بيدرو في الدقيق 52 من الوقت بدلا من ضائع.