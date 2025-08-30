قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
محافظات

فرحة بين أهالي نويبع بعد إعادة تشغيل بئر زغير.. صور

إعادة تشغيل بئر صغير
إعادة تشغيل بئر صغير
ايمن محمد

​عمت الفرحة بين سكان وادي بئر "زغير" في نويبع، بعد عودة بئر المياه الجوفي الرئيسي للعمل، الذي توقف عن الخدمة لمدة ست سنوات. 

وجاءت عملية الإصلاح استجابة لتوجيهات  الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ، الذي أكد على  ضرورة إعادة تشغيل البئر مرة أخرى.

​تولى مجلس مدينة نويبع مسئولية توفير قطع الغيار اللازمة، واستقدم ونشًا رافعًا من شمال سيناء. 

أشرف على عملية الإصلاح اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، وحضرها مسؤولون من قطاع المياه الجوفية وشركة مياه جنوب سيناء، بالإضافة إلى الطاقم الفني المرافق.
​انتهت أعمال الصيانة بنجاح، وعادت المياه تتدفق بغزارة، مما أثلج صدور سكان الوادي. وقد أعرب مشايخ البدو في نويبع عن شكرهم وامتنانهم لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الحيوي. ومن المقرر أن يتم إعداد لائحة لتنظيم عملية توزيع المياه، لضمان وصولها إلى جميع المستحقين.

جنوب سيناء إعادة تشغيل بئر زغير نويبع

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

FreeBuds SE 4

FreeBuds SE 4 من هواوي.. سماعات لاسلكية بإلغاء ضوضاء نشط وتصنيف IP54

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

مايكروسوفت Copilot يصل رسميا إلى شاشات سامسونج لعام 2025

سامسونج

سامسونج تستعد لمفاجأة سبتمبر .. ماذا ستعلن خلال أيام؟

بالصور

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

