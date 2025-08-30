فرحة بين أهالي نويبع بعد إعادة تشغيل بئر زغير.. صور

​عمت الفرحة بين سكان وادي بئر "زغير" في نويبع، بعد عودة بئر المياه الجوفي الرئيسي للعمل، الذي توقف عن الخدمة لمدة ست سنوات.

وجاءت عملية الإصلاح استجابة لتوجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ، الذي أكد على ضرورة إعادة تشغيل البئر مرة أخرى.

​تولى مجلس مدينة نويبع مسئولية توفير قطع الغيار اللازمة، واستقدم ونشًا رافعًا من شمال سيناء.

أشرف على عملية الإصلاح اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، وحضرها مسؤولون من قطاع المياه الجوفية وشركة مياه جنوب سيناء، بالإضافة إلى الطاقم الفني المرافق.

​انتهت أعمال الصيانة بنجاح، وعادت المياه تتدفق بغزارة، مما أثلج صدور سكان الوادي. وقد أعرب مشايخ البدو في نويبع عن شكرهم وامتنانهم لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الحيوي. ومن المقرر أن يتم إعداد لائحة لتنظيم عملية توزيع المياه، لضمان وصولها إلى جميع المستحقين.