فليك يكشف موعد عودة نجم برشلونة من الإصابة

أعلن المدرب فليك، قبل مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني يوم الأحد، أن جافي، لاعب خط وسط برشلونة، يتعافى من إصابة في الركبة، وسيكون متاحًا للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي.

أصيب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا في ركبته اليمنى خلال التدريبات يوم الجمعة، بعد مشاركته في أول مباراتين لبرشلونة هذا الموسم.

وقال فليك للصحفيين يوم السبت: "من المقرر أن يكون جافي متاحًا لمباراة فالنسيا (في 14 سبتمبر). سنرى كيف سيتحسن. إنه أفضل اليوم مما كان عليه بالأمس. نحن متفائلون".

شارك جافي في 26 مباراة بالدوري خلال حملة برشلونة للفوز باللقب، بعد عودته في أكتوبر من غياب دام 11 شهرًا بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.



أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي كان قد ضمّ غافي سابقًا إلى تشكيلته لمباراتي تصفيات كأس العالم ضد بلغاريا وتركيا الأسبوع المقبل، يوم السبت أنه لن ينضم إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني.

وأكد فليك أنه من المتوقع بقاء لاعب خط الوسط فيرمين لوبيز في النادي رغم تكهنات الانتقالات. وسجل اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تخرج من أكاديمية برشلونة، ثمانية أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة الموسم الماضي.

وقال المدرب الألماني: "فيرمين لاعب رائع. يسجل الأهداف ويمرر التمريرة الأخيرة، إنه لاعب رائع. والأهم من ذلك، أنه يريد البقاء هنا وقلبه مع برشلونة".

وأضاف: "لقد تحدثت معه وأعتقد أنه سيبقى. سأكون سعيدًا جدًا عند إغلاق سوق الانتقالات". يسعى برشلونة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم عندما يحل ضيفًا على رايو فاليكانو، الذي تغلب عليه آخر مرة في الدوري عام ٢٠٢٣.

وواصل: "ستكون مباراة صعبة ضد فريق يُنافس بقوة. كل مباراة تختلف عن الأخرى، ودائمًا ما تكون الإثارة عالية".

يستضيف برشلونة، الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، باريس سان جيرمان، ويواجه تشيلسي ونيوكاسل يونايتد خارج أرضه خلال مرحلة الدوري من البطولة هذا الموسم.

واختتم فليك عن القرعة: "هناك مباريات حاسمة، بالنسبة لفريق مثل برشلونة، الهدف هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، إنها أفضل بطولة".