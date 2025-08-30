أمين تنظيم الجيل: مصر حريصة على توضيح حقيقة الموقف في رفح للمجتمع الدولي

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمعبر رفح من الجانب المصري والمركز اللوجستي للهلال الأحمر، تعكس النهج المصري الواضح في إطلاع المجتمع الدولي على الواقع كما هو، وكشف الحقائق بعيدًا عن محاولات التضليل والتشويه.

وأكد "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن زيارة وفد الكونجرس تؤكد أن معبر رفح من الناحية المصرية لم يُغلق في أي وقت أمام قوافل المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن القاهرة سخّرت كل إمكاناتها لتأمين دخول الإمدادات الغذائية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن مصر تبرهن أمام العالم أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب الرئيسي في عرقلة دخول المساعدات، عبر وضع العراقيل والإجراءات المعقدة، في محاولة لإطالة أمد الأزمة الإنسانية، مؤكدًا أن هذا السلوك يكشف عن سياسة ممنهجة للتجويع والحصار.

وشدد قاسم على أن الموقف المصري العملي والإنساني يفضح التعنت الإسرائيلي أمام أعين العالم، مؤكدًا أن مصر تواصل القيام بدورها القومي والإنساني تجاه غزة، وتثبت يومًا بعد آخر أنها الطرف الأكثر التزامًا بالمسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.