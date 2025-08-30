قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمة
الإعلان عن مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ
محامي اليوتيوبر هشام المصري يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد موكله
الترجمان: 10 مبعوثين أمميين فشلوا في تحقيق وضوح للأزمة الليبية
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حادث قطار مطروح إلى 94 شخصا
بعد شائعات وفاته.. ترامب يظهر وهو يصطحب أحفاده إلى ملعب الجولف
سعر الذهب مساء اليوم 30-8-2025
فصل فوري.. وزير النقل: محاسبة المتسبب في حادث قطار مطروح وخالص التعازي لأسر المتوفين
أمين تنظيم الجيل: مصر حريصة على توضيح حقيقة الموقف في رفح للمجتمع الدولي

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم
معتز الخصوصي

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمعبر رفح من الجانب المصري والمركز اللوجستي للهلال الأحمر، تعكس النهج المصري الواضح في إطلاع المجتمع الدولي على الواقع كما هو، وكشف الحقائق بعيدًا عن محاولات التضليل والتشويه.

وأكد "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن زيارة وفد الكونجرس تؤكد أن معبر رفح من الناحية المصرية لم يُغلق في أي وقت أمام قوافل المساعدات الإنسانية، لافتًا إلى أن القاهرة سخّرت كل إمكاناتها لتأمين دخول الإمدادات الغذائية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن مصر تبرهن أمام العالم أن الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب الرئيسي في عرقلة دخول المساعدات، عبر وضع العراقيل والإجراءات المعقدة، في محاولة لإطالة أمد الأزمة الإنسانية، مؤكدًا أن هذا السلوك يكشف عن سياسة ممنهجة للتجويع والحصار.

وشدد قاسم على أن الموقف المصري العملي والإنساني يفضح التعنت الإسرائيلي أمام أعين العالم، مؤكدًا أن مصر تواصل القيام بدورها القومي والإنساني تجاه غزة، وتثبت يومًا بعد آخر أنها الطرف الأكثر التزامًا بالمسؤولية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

حزب الجيل معبر رفح وفد الكونجرس الاحتلال الإسرائيلي الكونجرس

