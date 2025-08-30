قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطب هوائي.. مفاجأة مدوية عن سبب انقلاب عربات قطار مطروح
ناجي من انقلاب قطار مطروح: ماشي بسرعة عادية وسمعنا صوت في القضبان وفجأة انقلب
ياريت كل البنات تتحجب.. سما المصري تفاجئ الجميع: الحجاب زوّد عروض الجواز
الصحة: الحصيلة النهائية لمصابي قطار مطروح 103 إصابات و3 وفيات
أحمد موسى يتساءل: هل قطار مطروح خبط في حاجة الله أعلم
مي عز الدين: أنا بعيدة عن السوشيال ميديا منذ سنوات.. ومريت بظروف كتير
الصحة تعلن حصيلة جديدة لمصابي حادث انقلاب قطار مطروح
تعادل إيجابي بين زد والجونة بالدوري
كامل الوزير يوجه بتوفير 14 أتوبيس لنقل ركاب قطار مطروح
أحمد موسى: الفريق كامل الوزير وجه بتوفير 14 أتوبيسا لنقل ركاب قطار مطروح
الهلال الأحمر يقدم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث قطار مطروح
وزير المالية: 35% زيادة في الحصيلة الضريبة العام المالي الماضي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: خفض أسعار الفائدة خطوة تعزز الاستثمار وتنعش الاقتصاد

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصبح العائد على الكوريدور 22% للإيداع و23% للإقراض، يُمثل رسالة قوية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

أوضح عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن السياسة النقدية الجديدة ستسهم في خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وأصحاب المشروعات، بما ينعكس إيجاباً على توسع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

وأشار إلى أن سعر العملية الرئيسية بعد التخفيض والذي سجل 22.5%، وكذلك سعر الإقراض والخصم عند 22.5%، يعكسان توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم من جهة، وتحفيز عجلة النمو من جهة أخرى.

خفض أسعار الفائدة

وأضاف رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم بيئة الاستثمار في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن هذه السياسة ستمنح السوق المصرية دفعة قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

محمد عبد الحميد المهندس محمد عبد الحميد لجنة الاستثمار قرار البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري

