أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان يستقبل السفير هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي

حسام الفقي

عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جائزة جامعة حلوان للتميز الداخلي في نسختها الأولى لعام 2025 بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

كما حضر الاجتماع الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هيرتفوردشاير، والدكتورة مني هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، وسهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة،والدكتور نبيل عبد السلام مدير مركز ضمان الجودة، والدكتورة أماني السيد رئيس فريق جائزة جامعة حلوان للتميز، ونخبة من الشخصيات البارزة والخبراء المتخصصين، إلى جانب ممثلي جائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة.

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي باعتبارها ركيزة لتحقيق رؤية مصر 2030، وما لها من دور في التعرف على نقاط القوة وفرص التحسين داخل الكليات وتعزيز قدرة الجامعة التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد "قنديل" أن جائزة التميز الحكومي تمثل حافزًا حقيقيًا لتبني ثقافة التميز داخل الجامعة، وتعزز روح الابتكار والمبادرة بين العاملين، وجامعة حلوان تعمل على بناء منظومة متكاملة من التدريب والتقييم لضمان استدامة التميز.

وأضاف : نحن نسعى لأن تكون جامعة حلوان نموذجًا يحتذى به في تطبيق معايير التميز الحكومي، من خلال تطوير الأداء الإداري، وتحقيق التكامل بين الكفاءة والشفافية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس."

وأعقب ذلك كلمة السفير هشام بدر الذي أكد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل أحد أبرز أدوات الدولة المصرية لترسيخ معايير الحوكمة والجودة داخل المؤسسات التعليمية والإدارية، مشيراً إلى أن التميز المؤسسي هو السبيل الأمثل لضمان تقديم خدمات تعليمية وبحثية على أعلى مستوى. وأوضح أن تجربة جامعة حلوان في تبني هذه المنظومة تعد نموذجًا متميزًا يعكس وعي الجامعة بأهمية التحسين المستمر وتطوير قدرات فرقها الداخلية، مؤكدًا أن جامعة حلوان تشهد نقلة نوعية في العملية التعليمية خاصة في البرامج  المميزة والدولية في ظل رئاسة الدكتور السيد قنديل.

جائزة مصر للتميز الحكومي

كما أشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، إلى التوسع الذي تشهده منظومة التميز الداخلي في الجامعات الحكومية، حيث تشارك هذا العام 27 جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، بينها 14 جامعة تنضم للمرة الأولى. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتحفيز المنافسة الإيجابية بين المؤسسات، تمهيدًا لتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها القادمة 2026. كما ثمنت الدور المحوري للمجلس الأعلى للجامعات في دعم ونشر ثقافة التميز داخل الجامعات المصرية.

كما أضاف الدكتور أحمد صديق، مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، أن اعتماد منظومة التميز الداخلي كمنهج إلزامي في جميع الجامعات الحكومية ليشمل كافة الكليات التابعة لها، يُعد الآلية المعتمدة والوحيدة للتأهل للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي". وأوضح أن تطبيق هذه المنظومة لا يقتصر على تحسين الأداء المؤسسي فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الكوادر الأكاديمية والإدارية سواء من خلال سفراء التميز أو المقيمين الداخليين المشاركين في مراحل الجائزة، مشيدًا بالأداء المتميز لفريق عمل الجائزة بجامعة حلوان.

تضمن الاجتماع استعراضًا شاملًا لمراحل تنفيذ الجائزة، بدءًا من تدريب فرق العمل، سفراء التميز والمقيمين ، مرورًا بعمليات التقييم والزيارات الميدانية ، وصولًا إلى مناقشة النتائج النهائية والتوصيات الختامية، وتجدر الإشارة إلى مشاركة عدد 8 كليات في الجائزة على مستوى الجامعة.

جائزة مصر للتميز الحكومي جائزة جامعة حلوان جامعة حلوان

