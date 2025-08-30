نائب وزير الصحة: مصر الأولى عالميا في الولادة القيصرية بنسبة 72%

قالت الدكتورة دعاء الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن مصر تتصدر دول العالم في معدلات الولادة القيصرية، حيث بلغت نسبتها نحو 72% في عام 2021، مشيرة إلى أن هذه المعدلات تمثل مؤشرًا مقلقًا على النظام الطبي المرتبط بعمليات الولادة.

أوضحت "الألفي" خلال لقائها ببرنامج «ستوديوإكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم، أن الولادة الطبيعية هي الأصل طبيًا، فيما تعد القيصرية عملية جراحية يجب أن تقتصر نسبتها عالميًا على حدود 10% فقط، وأنه في عام 2000 كانت مصر تسجل نسبًا منخفضة تقل عن كثير من الدول المجاورة، إلا أن المعدل بدأ في الارتفاع التدريجي ليصل عام 2008 إلى 28%، في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تسجل 33% فقط.

وتابعت أنه بحلول عام 2014 تضاعفت النسبة لتصل إلى 52%، لتصبح مصر حينها ثالث أعلى دولة عالميًا في الولادة القيصرية. ومع استمرار الزيادة، تصدرت مصر القائمة عام 2021 بنسبة قياسية بلغت 72%، وأن هذا التصاعد يرجع إلى قصور في النظام الطبي، داعية إلى ضرورة إعادة النظر في الممارسات الطبية الخاصة بعمليات الولادة.