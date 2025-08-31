الحوثيون يتوعدون بالرد بعد مقتل رئيس حكومتهم وعدد من الوزراء

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن جماعة الحوثي تعيش حالة من الارتباك عقب الإعلان رسميًا عن مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في ضربة وُصفت بالقاصمة.

وأوضح أن رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة خرج بكلمة متلفزة متوعدًا بالرد، ومؤكدًا أن العملية كانت "غادرة"، في محاولة لطمأنة الشارع اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف الموسمي في مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية أن الجماعة أصدرت بيانات متفرقة تحدثت عن بعض الضحايا، فيما أكدت مصادر محلية نجاة نائب رئيس الوزراء جلال الرويشان مع إصابات طفيفة، في حين سقط أكثر من عشرة وزراء بينهم وزراء الخارجية والإعلام والصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن الحوثيين حاولوا تقليل أثر الضربة عبر الإيحاء بأن المستهدفين ليسوا من قيادات الصف العقائدي للجماعة، بينما تكشف المعطيات أن مناصبهم كانت حساسة.

وأكد الموسمي أن الشارع اليمني منقسم حيال ما جرى، إذ يرى قطاع واسع من المواطنين أن الجماعة أدخلت البلاد في مواجهة لم تكن في الحسبان مع إسرائيل، محملين الحوثيين المسؤولية عن تعريض اليمن لهذه الهجمات.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة حذرت من أن التصعيد قد يقود إلى "منحنى خطير" يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، فيما لا تزال الحكومة الشرعية تلتزم الصمت حتى الآن.