حالة المصابين في حادث قطار مطروح.. 87 خرجوا و16 تحت الرعاية

شهدت محافظة مطروح، أمس، حادثًا مروعًا إثر انفصال الجرار عن العربتين الأولى والثانية في أحد القطارات، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين، وفقًا لما أفاد به مراسل قناة صدى البلد، أيمن محمود.

ووفقًا للمعلومات الأولية، قال مراسل صدي البلد، أنه كان من المقرر انطلاق القطار في تمام الساعة الثانية ظهرًا، إلا أنه تحرك متأخرًا بربع ساعة، دون تحديد السبب حتى الآن. وأشار المراسل إلى وجود مؤشرات على وجود "مضاد هوائي" في المنطقة، مرجحًا أن يكون لذلك دور في وقوع الحادث، فيما تتولى النيابة العامة ولجنة فنية من وزارة النقل التحقيقات والفحص الفني للموقع.

وقد تسبب الحادث في تلف جزء من قضبان السكة الحديدية بطول نحو 15 مترًا، الأمر الذي سيؤخر عودة حركة القطارات إلى طبيعتها لمدة ثلاثة أيام، رغم رفع القطار واستئناف الحركة بشكل جزئي.

فيما يتعلق بالحالات المصابة، تم نقل الضحايا إلى مستشفيات الضبعة، رأس الحكمة، والعلمين، حيث تم خروج 87 حالة بعد تلقي العلاج اللازم وتعافيها، في حين لا تزال 16 حالة تحت الرعاية، من بينها 3 حالات حرجة، والبقية في حالة مستقرة.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق وراء الحادث، وسط متابعة من الجهات المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.