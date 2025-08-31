تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و613 شاحنة و183 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، و372 شاحنة و52 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 51000 طن بضائع، و241 شاحنة و131 سيارة.

وذكر بيان للهيئة اليوم، الأحد، أن ميناء سفاجا شهد اليوم، الأحد، مغادرة السفينتين FYM CRYSTAL، ALcudia Express بينما شهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و270 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب.

