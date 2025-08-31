مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ في خط مياه قطر 1000 مم بالعياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم بمدخل طريق طهما المساندة بمركز العياط.



وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الشركة، إلى أنه جارِ الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحةً أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي" غرب مدينة العياط، طهما، الناصرية، القطوري، برنشت".

ودفعت الشركة بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.