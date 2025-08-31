المطاعم السياحية تنظّم دورة لرفع كفاءة المديرين وتعزيز جودة الخدمات بالإسكندرية

أكد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المطاعم السياحية، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى الخدمات داخل المنشآت السياحية، باعتباره الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها القطاع وتحقيق التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا الإطار، نظّمت الغرفة للمرة الثانية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "صحة وسلامة الغذاء وإدارة الجودة"، بمحافظة الإسكندرية، استهدفت مديري المطاعم السياحية، بمشاركة 37 مديرًا يمثلون عددًا من المنشآت السياحية بالمحافظة.

أقيمت الدورة تحت إشراف المهندس برج توماسيان، نائب رئيس الغرفة والمشرف على لجنة التدريب، وتولى الإشراف الميداني على التنفيذ الأستاذ بهاء الدين عبد الستار، مسؤول ومنسق التدريب بالغرفة.

أهداف الدورة

أوضح رئيس الغرفة ، أن الدورة التدريبية جاءت لتحقيق أهداف رئيسية تمثل إستراتيجية الغرفة ، من أبرزها:

1. رفع مستوى الوعي الصحي لدى مديري المطاعم حول قواعد السلامة الغذائية ومعايير الجودة.

2. تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية الخاصة بتطبيق أنظمة إدارة الجودة (HACCP – ISO).

3. تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين المديرين والعاملين لضمان بيئة غذائية آمنة.

4. إعداد كوادر قادرة على مواجهة الأزمات والتعامل مع حوادث التلوث أو المخاطر الصحية المحتملة.

5. تطوير مهارات القيادة الإدارية بما يعزز من كفاءة إدارة المطاعم السياحية.

6. تحفيز المنشآت على التنافسية من خلال رفع مستوى الخدمات لتواكب المعايير الدولية.

7. دعم جهود الوزارة والغرفة في جعل الإسكندرية نموذجًا للمطاعم السياحية الآمنة والجاذبة للسائحين.

أهمية الدورة

وأشار التاجوري إلى أن هذه الدورة تمثل خطوة عملية لتعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة في الإسكندرية، بما ينعكس إيجابًا على رضا السائحين وثقتهم، ويؤكد مكانة المدينة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على المستويين المحلي والدولي.

كما شدد التاجورى ، على أن الغرفة ماضية في تنفيذ خطة تدريبية متكاملة تستهدف مختلف الفئات العاملة في القطاع السياحي، بهدف تمكين المديرين والعاملين من تبني سياسات حديثة في الإدارة تحقق التوازن بين الجودة والسلامة والتميز في تقديم الخدمة.