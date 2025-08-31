قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المطاعم السياحية تنظّم دورة لرفع كفاءة المديرين وتعزيز جودة الخدمات بالإسكندرية

المشاركين في الدورة التدريبية
المشاركين في الدورة التدريبية
محمد الاسكندرانى

أكد ياسر التاجوري، رئيس غرفة المطاعم السياحية، أن الغرفة تضع على رأس أولوياتها الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى الخدمات داخل المنشآت السياحية، باعتباره الطريق الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة التي يمر بها القطاع وتحقيق التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا الإطار، نظّمت الغرفة للمرة الثانية دورة تدريبية متخصصة بعنوان "صحة وسلامة الغذاء وإدارة الجودة"، بمحافظة الإسكندرية، استهدفت مديري المطاعم السياحية، بمشاركة 37   مديرًا يمثلون عددًا من المنشآت السياحية بالمحافظة.

أقيمت الدورة تحت إشراف المهندس برج توماسيان، نائب رئيس الغرفة والمشرف على لجنة التدريب، وتولى الإشراف الميداني على التنفيذ الأستاذ بهاء الدين عبد الستار، مسؤول ومنسق التدريب بالغرفة.

أهداف الدورة

أوضح رئيس الغرفة ،  أن الدورة التدريبية جاءت لتحقيق أهداف رئيسية تمثل إستراتيجية الغرفة ، من أبرزها:
1.    رفع مستوى الوعي الصحي لدى مديري المطاعم حول قواعد السلامة الغذائية ومعايير الجودة.
2.    تزويد المشاركين بالمهارات التطبيقية الخاصة بتطبيق أنظمة إدارة الجودة (HACCP – ISO).
3.    تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين المديرين والعاملين لضمان بيئة غذائية آمنة.
4.    إعداد كوادر قادرة على مواجهة الأزمات والتعامل مع حوادث التلوث أو المخاطر الصحية المحتملة.
5.    تطوير مهارات القيادة الإدارية بما يعزز من كفاءة إدارة المطاعم السياحية.
6.    تحفيز المنشآت على التنافسية من خلال رفع مستوى الخدمات لتواكب المعايير الدولية.
7.    دعم جهود الوزارة والغرفة في جعل الإسكندرية نموذجًا للمطاعم السياحية الآمنة والجاذبة للسائحين.

أهمية الدورة

وأشار التاجوري إلى أن هذه الدورة تمثل خطوة عملية لتعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة في الإسكندرية، بما ينعكس إيجابًا على رضا السائحين وثقتهم، ويؤكد مكانة المدينة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على المستويين المحلي والدولي.

كما شدد التاجورى ،  على أن الغرفة ماضية في تنفيذ خطة تدريبية متكاملة تستهدف مختلف الفئات العاملة في القطاع السياحي، بهدف تمكين المديرين والعاملين من تبني سياسات حديثة في الإدارة تحقق التوازن بين الجودة والسلامة والتميز في تقديم الخدمة.

غرفة المطاعم السياحية المطاعم السياحية الكوادر البشرية المطاعم المنشآت السياحية صحة وسلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

ترشيحاتنا

أرشيفية

رشوة 10 ملايين جنيه.. إحالة مسئولين بهيئة التنمية الزراعية إلى الجنايات

أرشيفية

مجلس الدولة: ضياع أوراق القضية يجعل قرار الجزاء ضد الموظف من أصول غير موجودة

قوافل الاحوال المدنية

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 8 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد