تفاصيل جنازة ابن الفنان الراحل إبراهيم سعفان

قررت أسرة الفنان الراحل إبراهيم سعفان تشييع جنازة نبوي إبراهيم سعفان، اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وفاة نجل الفنان إبراهيم سعفان

أعلن خالد، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة شقيقه نبوي، صباح اليوم الأحد، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتب خالد إبراهيم سعفان، عبر “فيسبوك”: «البقاء لله.. أخويا نبوي إبراهيم سعفان في ذمة الله.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

نجل الفنان إبراهيم سعفان

قبل نحو عامين، كشف نجل الفنان إبراهيم سعفان تفاصيل عن حياة والده، قائلا إن والده كان يعشق الفنان الراحل فريد شوقي، معقبا: “الأستاذ فريد شوقي كان كوميديان جيد جدا، وعملوا مع بعض فيلم 30 يوم فى السجن”.

وأضاف نجل الفنان إبراهيم سعفان، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”: “والدي كان يحب جدا الأستاذ فريد شوقي، ولكن كان أنتيمه وحبيبه وكان شبه مربيه فنيا هو الأستاذ سيد زيان، وكنت أفتح عيني أجده فى منزلنا”، موضحا أن والده أيضا كان قريبا من الفنان عبد المنعم إبراهيم ومحمد شوقي.

وتابع نجل الفنان إبراهيم سعفان: “جيل والدي كلهم تعبوا ولكن الزمن أعطاهم حقهم، آخر يوم فى حياة والدي كان فى الإمارات كانوا يصورون مسلسلا مع الفنان صلاح السعدني، وتوفي على يده، وهو كان آخر شخص رآه”.