قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
التضامن تُصدر قرارًا بتكليف الدفعة 105 من خريجي الجامعات
استشاري حساسية ومناعة يوضح الفرق بين الجدري والجدري المائي
طرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ 18مدينة | رابط مباشر للحجز
وزارة الصحة بغزة: 7 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة
حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة
الشائعات تضرب الوسط الفني.. طلاق ياسمين رئيس ونجوى كرم ومرض أنغام ووفاة ميرنا وليد
10 علامات للاكتشاف المبكر للتعاطي .. صندوق مكافحة الإدمان يوضح التفاصيل
العالم مقلوب.. جراح مصري يحقق إنجازا باستئصال ورم سرطاني بالمخ
استروكس.. القبض على مروج للمخدرات بالفيوم
عماد النحاس يتصدر ترشيحات خلافة ريبيرو في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل جنازة ابن الفنان الراحل إبراهيم سعفان

إبراهيم سعفان
إبراهيم سعفان
أحمد إبراهيم

قررت أسرة الفنان الراحل إبراهيم سعفان تشييع جنازة نبوي إبراهيم سعفان، اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد الصديق بمساكن شيراتون. 

وفاة نجل الفنان إبراهيم سعفان

أعلن خالد، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة شقيقه نبوي، صباح اليوم الأحد، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان. 

وكتب خالد إبراهيم سعفان، عبر “فيسبوك”: «البقاء لله.. أخويا نبوي إبراهيم سعفان في ذمة الله.. برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة». 

نجل الفنان إبراهيم سعفان

قبل نحو عامين، كشف نجل الفنان إبراهيم سعفان تفاصيل عن حياة والده، قائلا إن والده كان يعشق الفنان الراحل فريد شوقي، معقبا: “الأستاذ فريد شوقي كان كوميديان جيد جدا، وعملوا مع بعض فيلم 30 يوم فى السجن”.

وأضاف نجل الفنان إبراهيم سعفان، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”: “والدي كان يحب جدا الأستاذ فريد شوقي، ولكن كان أنتيمه وحبيبه وكان شبه مربيه فنيا هو الأستاذ سيد زيان، وكنت أفتح عيني أجده فى منزلنا”، موضحا أن والده أيضا كان قريبا من الفنان عبد المنعم إبراهيم ومحمد شوقي.

وتابع نجل الفنان إبراهيم سعفان: “جيل والدي كلهم تعبوا ولكن الزمن أعطاهم حقهم، آخر يوم فى حياة والدي كان فى الإمارات كانوا يصورون مسلسلا مع الفنان صلاح السعدني، وتوفي على يده، وهو كان آخر شخص رآه”.

إبراهيم سعفان الفنان الراحل إبراهيم سعفان ابن إبراهيم سعفان وفاة ابن إبراهيم سعفان جنازةابن إبراهيم سعفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

ترحيل أول دفعة من عربات الكارو من مدينة غارب إلى محافظة قنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشيد بمبادرة “ارسم بسمة”.. ويؤكد: الثقافة جسر لبناء وعي النشء وتعزيز الانتماء

موسم جني البلح البارحي بجنوب سيناء

تخصيص حصة مجانية للوديان.. جني 65 فدانا من البلح البارحي بمزارع تعمير جنوب سيناء..فيديو

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد