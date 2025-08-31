قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

317 مليون دولار خسائر مُحتملة.. تحذير برلماني من تأثير آلية تعديل حدود الكربون على الاقتصاد الوطني

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تقدّم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن التداعيات المحتملة لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصناعات المصرية.

وقال النائب محمود عصام إنه تابع بقلق بالغ التحذيرات الأخيرة بشأن خطورة هذه الآلية، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها بشكل كامل اعتبارًا من يناير 2026، موضحًا أنها ستفرض رسومًا جديدة على واردات الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل الحديد والصلب، والألومنيوم، والأسمدة، والأسمنت، والسيراميك، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في واحد من أهم أسواق التصدير لمصر.

وأشار عصام إلى تقديرات دولية كشف عنها الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، تؤكد أن الشركات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي قد تتكبد أعباء إضافية تصل إلى نحو 317 مليون دولار سنويًا، وهو ما يعادل فرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على صادراتنا، لافتًا إلى أن هذه التكاليف قد تؤثر على خطط الدولة لزيادة الصادرات، وتهدد استمرارية آلاف المصانع التي توفر فرص عمل لملايين المصريين.

وأكد عضو مجلس النواب أن آلية تعديل حدود الكربون تثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى اتساقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة في ظل غياب التشاور مع المنظمة وتجاهل الأبعاد التنموية للدول النامية، معتبرًا أنها قد تمثل حاجزًا تجاريًا جديدًا في وجه صادرات مصر والدول النامية.

وتساءل عصام عن مدى استعداد الحكومة المصرية للتعامل مع هذه التحديات، مطالبًا بتوضيح الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة الآثار السلبية، وهل تم تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة هذه الآلية وتداعياتها على القطاعات الصناعية المختلفة.

كما طالب بالكشف عن البرامج التنفيذية التي وضعتها الحكومة لدعم الشركات المصرية في تبني التكنولوجيات النظيفة وخفض بصمتها الكربونية لتجنب الرسوم الإضافية، وهل تشمل هذه الخطط حوافز أو برامج تمويل ودعم فني وتدريب.

وشدد النائب محمود عصام على أهمية التحرك الدبلوماسي والتفاوضي مع الاتحاد الأوروبي والدول النامية الأخرى والمنظمات الدولية، لضمان إرجاء أو تعديل هذه الآلية بما يتوافق مع قواعد التجارة الدولية ويراعي ظروف الدول النامية.

ودعا الحكومة إلى وضع استراتيجية واضحة لتنويع الأسواق التصديرية وعدم الاعتماد على السوق الأوروبية وحدها، من خلال فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية لتقليل المخاطر وحماية الاقتصاد الوطني.

وأكد عصام أن السؤال البرلماني يأتي في إطار الحرص على حماية مستقبل الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالميًا، مشددًا على ضرورة تبني إجراءات استباقية وفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المرتبطة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

رئيس مجلس الوزراء سؤال برلماني آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية الصناعات المصرية التداعيات المحتملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

ترشيحاتنا

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

نانسي عجرم - محمد حماقي

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

الشكلمة

أشهى حلويات المولد النبوي .. طريقة عمل الشكلمة

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد