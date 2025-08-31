هنادي مهنا: لا توجد منافسة بين أبطال حكايات «ما تراه ليس كما يبدو».. خاص

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن رأيها فى حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، وحالة المنافسة بين السبع حكايات التى يضمها العمل.

وقالت هنادي مهنا، فى تصريح خاص لصدى البلد: “لا توجد منافسة، بل نحن نكمل بعضنا البعض، لا يمكن القول إن هناك من هو أفضل من الآخر، لأننا جميعًا نتحمل مسئولية مسلسل واحد، شخصيًا أتمنى نجاح كل الحكايات، وأن نكون جميعًا مميزين، وأن نقدم عملًا يحظى باحترام الجمهور، والحمد لله المردود الذي وصلنا حتى الآن ممتاز جدًا، ويسعدنا جميعًا”.

الحلقة الأخيرة من “بتوقيت 2028”

وشاركت الفنانة هنادى مهنا فى حكاية “بتوقيت 2028”، وقد حملت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت، حيث بدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل.

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم.

في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها من مازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.