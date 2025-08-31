قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
علي جمعة: الإسلام اهتم بالأسرة كبيئة أولية للتربية الأخلاقية
بين استهداف القسام وتجويع غزة.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين
الدنيا كلها بقت نار.. اشتعال النيران بمصنع كتان بالغربية وإخماد نيرانه وخسائر أولية 50 مليون جنيه.. صور
بعد خفض الفائدة.. أفضل شهادة بنكية في الأهلي ومصر
بشرى بشأن تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة
محافظ الجيزة: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير المناطق المحيطة بالمستشفيات
السكة الحديد: نقل 9548 مواطنًا سودانيًا عبر 10 قطارات ضمن مبادرة العودة الطوعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنادي مهنا: لا توجد منافسة بين أبطال حكايات «ما تراه ليس كما يبدو».. خاص

هنادى مهنا
هنادى مهنا
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن رأيها فى حكايات مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”، وحالة المنافسة بين السبع حكايات التى يضمها العمل. 

وقالت هنادي مهنا، فى تصريح خاص لصدى البلد: “لا توجد منافسة، بل نحن نكمل بعضنا البعض، لا يمكن القول إن هناك من هو أفضل من الآخر، لأننا جميعًا نتحمل مسئولية مسلسل واحد، شخصيًا أتمنى نجاح كل الحكايات، وأن نكون جميعًا مميزين، وأن نقدم عملًا يحظى باحترام الجمهور، والحمد لله المردود الذي وصلنا حتى الآن ممتاز جدًا، ويسعدنا جميعًا”.

الحلقة الأخيرة من “بتوقيت 2028” 

وشاركت الفنانة هنادى مهنا فى حكاية “بتوقيت 2028”، وقد حملت الحلقة الأخيرة العديد من المفاجآت، حيث بدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل.

ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم.

في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها من مازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.

هنادي مهنا الفنانة هنادي مهنا أعمال هنادي مهنا أفلام هنادي مهنا حكاية بتوقيت 2028

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ريبيرو

بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

جنازة نبوي إبراهيم سعفان

تشييع جنازة نبوي ابن الراحل إبراهيم سعفان

هنادى مهنا

هنادي مهنا: لا توجد منافسة بين أبطال حكايات «ما تراه ليس كما يبدو».. خاص

عبد المجيد عبدالله

يتضمن 6 أغنيات.. تفاصيل ألبوم عبد المجيد عبدالله الجديد

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد