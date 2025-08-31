آي صاغة: الذهب يحقق مكاسب قوية في أغسطس

سجّل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر أغسطس، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة الشهر المقبل.

مكاسب شهرية وأسبوعية

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 170 جنيهًا، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات شهر أغسطس عند مستوى 4520 جنيهًا، وأغلقت عند مستوى 4690 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 156 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الشهر 3291 دولارًا، عند أغلقت عند 3447 دولارًا.

ولفت، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 105 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 4585 جنيهًا، وأغلق عند 4690 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 76 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3371 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

وأضاف، أن عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3127 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37520 جنيهًا.

دوافع الصعود

عزا إمبابي الارتفاع الأخير إلى عوامل عدة، أبرزها، تنامي المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتوقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر، والطلب المتزايد من البنوك المركزية للتحوّط وتقليل الاعتماد على الدولار، والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ما زاد إقبال المستثمرين على الذهب.

وأكد أن أي تراجعات قصيرة الأجل تُعد فرصة جيدة للشراء.

السياسة النقدية الأمريكية

في خطابه الأخير بمنتدى جاكسون هول، لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية تغيير المسار نحو سياسة أكثر تيسيرًا، مشيرًا إلى أن "اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يستدعي تعديلًا في السياسة النقدية".

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) ارتفع 2.9% على أساس سنوي في يوليو، فيما نما الإنفاق الشخصي 0.5% متجاوزًا التوقعات، ما عزز رهانات خفض الفائدة الشهر المقبل.

ترقب بيانات الوظائف

يتجه أنظار الأسواق إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة، والذي يُنتظر أن يكون محددًا لمسار الذهب والفائدة.

وبحسب بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، فإن إضافة 45 ألف وظيفة فقط مع بقاء البطالة عند 4.2% سيعزز من احتمالات خفض الفائدة.

السياسة والذهب

على الصعيد السياسي، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، بسعيه لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، ما أثار جدلاً حول استقلالية البنك المركزي، كما تتزايد التوترات الجيوسياسية بعد تعثر المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، ما يدعم مكانة الذهب كملاذ آمن.

توقعات الفائدة والطلب الآسيوي

صرّح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأنه يؤيد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع إمكانية خفض إضافي يتراوح بين 125 و150 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة.

في المقابل، أشار تقرير حديث لـ CME Group إلى أن الصين والهند استحوذتا على أكثر من نصف الطلب الاستهلاكي العالمي على الذهب في 2024، ما يعزز دور آسيا كمحرك رئيسي للطلب العالمي، سواء في الاستهلاك أو المشتقات.

التقرير أظهر أن الذهب ارتفع 12% في 2023، و29% في 2024، وواصل أداءه القوي في 2025، وسط مخاوف الرسوم التجارية وتزايد التوترات السياسية العالمية.