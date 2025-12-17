قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الخارجية تصدر الكتاب الأبيض حول الاتزان الاستراتيجي بالسياسة الخارجية المصرية

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
فرناس حفظي

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، كتابا أبيض بعنوان "الاتزان الاستراتيجي؛ ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، يتناول مفهوم "الاتزان الاستراتيجي" الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى شهر إبريل عام ٢٠٢٤ باعتباره الإطار الرئيسى الحاكم للسياسة الخارجية المصرية.

يعد الكتاب الأبيض مرجعًا توثيقيًا وتحليليًا لمفهوم الاتزان الاستراتيجي في السياسة الخارجية المصرية، حيث يستعرض أطر التحرك الدبلوماسية المصرية في الدوائر العربية والأفريقية والأوروبية والأسيوية والدولية استناداً لمفهوم الاتزان الاستراتيجي، والشراكات الشاملة مع القوى الكبرى، ويبرز الدور المحوري للدبلوماسية المصرية في دعم مسارات السلم والأمن والتنمية في الأطر الثنائية والمنظمات الاقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب، والدبلوماسية الاقتصادية والبيئية، ويبرز تعامل الدبلوماسية المصرية مع التحديات الإقليمية والدولية بنهج متوازن ومسئول، ساهم في ترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

ويستعرض الكتاب المحددات الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية وأولوياتها في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، ويؤكد إتباع مصر سياسة خارجية متوازنة تقوم على صون المصالح الوطنية، ورفض الاستقطاب، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والتفاعل النشط مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين على أسس من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

الإصدارات التوثيقية وزارة الخارجية الاتزان الاستراتيجي الخارجية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

