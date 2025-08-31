حسام حسني: الاعتماد على شات جي بي تي في التشخيص الطبي يهدد بكوارث

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة، من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وخاصة تطبيق “شات جي بي تي” في توصيف الحالات المرضية أو تشخيص العلاج، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى كوارث طبية.

وأوضح حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن التقنية الجديدة تحمل إيجابيات وسلبيات، مشيرًا إلى أن استخدامها في المجال الطبي ما زال في بداياته، وبعض تطبيقاتها لاقت قبولًا لدى الفرق الطبية، فيما لا تزال أخرى تحت التجربة.

وأكد أن “شات جي بي تي” لا يمكن أن يكون بديلًا عن الطبيب أو وسيلة مباشرة للتشخيص والعلاج، موضحًا أن دوره قد يقتصر على المساعدة في تقليل احتمالات التشخيص للحالات التي تتسم بتعدد الأعراض، لكنه لم يحظَ حتى الآن باعتراف طبي كامل أو بجدوى تشخيصية دقيقة.

واختتم رئيس اللجنة العليا للتخصصات الصحية بالتأكيد على أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المرحلة الحالية كبديل عن المشورة الطبية يمثل خطأً جسيمًا، قد يفضي إلى عواقب خطيرة وغير محمودة.