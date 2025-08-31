نتنياهو: مستمرون في القضاء على المحور الإيراني وحماس واستعادة المحتجزين

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته مستمرة في القضاء على ما وصفه بـ"المحور الإيراني" وعلى حركة حماس، إلى جانب العمل على استعادة كافة المحتجزين الإسرائيليين. جاءت تصريحاته في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

اغتيال أحد أبرز قادة حماس خلال الساعات الماضية

وفي سياق متصل، أعلن نتنياهو أن جيش الاحتلال نجح في تصفية أحد أكبر قادة حركة حماس في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، دون الكشف عن اسمه أو تفاصيل العملية.

تصعيد متواصل في غزة والمنطقة

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع تهديدات متكررة ضد الأطراف المدعومة من إيران في المنطقة.