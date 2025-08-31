أخبار التوك شو | إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية فى غزة .. الاحتلال يمنع دخول مساعدات إنسانية .. نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

موفد "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع دخول مساعدات إنسانية أساسية إلى غزة رغم تفاقم المجاعة



قال محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن القافلة السادسة من قوافل "زاد العزة"، التي يجهزها الهلال الأحمر المصري لإغاثة قطاع غزة، انطلقت صباح اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، حاملة 185 شاحنة مساعدات إنسانية.

دخلت تعمل فحوصات خرجت جثة.. جمال جورج يكشف اللحظات الأخيرة للصحفية عبير الأباصيري



قال الكاتب الصحفي جمال جورج إنه تفاجأ بخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بوفاة الكاتبة الصحفية عبير الأباصيري داخل إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي، لافتا إلى أنها كانت إحدى العاملين بالمجال الإعلامي، كما عملت بالقناة الأولى فترة طويلة أثناء تواجد الإعلامي عاطف كامل، والذي كان بمثابة الأب الروحي لها.



بشرى سارة من عمرو الليثي.. عملية لطفلة ومشروع جديد لسيدة معيلة



يواصل الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامجه "أبواب الخير"، تقديم نماذج مشرقة من التضامن المجتمعي والدعم الإنساني للحالات الأكثر احتياجًا، ضمن رسالة البرنامج التي ترتكز على تقديم الدعم الخيري والتنموي للمواطنين البسطاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

مفيدة شيحة: الحكومة نجحت في التعامل مع أزمة الكهرباء في صيف 2025



أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بأداء الحكومة والنجاح في التعامل مع أزمة الكهرباء وعدم اللجوء لتخفيف الاحمال رغم ارتفاع الاستهلاك في صيف 2025 لمستويات غير مسبوقة وتاريخية.

حركة فتح: لا بد من إنهاء الحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة



أعرب الدكتور ماهر النمور، المتحدث باسم حركة فتح، في مداخلة مع "إكسترا نيوز"، عن استهجانه لقرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في سياق الانحياز الأمريكي المستمر لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويعد خرقًا للنظم والقوانين الدولية التي تكفل حق جميع الدول في المشاركة بهذا المحفل الأممي، مشيرا إلى أن التوقيت يحمل دلالات خطيرة، في ظل تصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية من قبل قوى كبرى مثل فرنسا وبريطانيا.

نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى



قالت دانا أبو شمسية، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عُقدت اليوم، الأحد، للتحدث عما وصفه بـأنه نجاح أمني كبير يتمثل في تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي



تتزايد معاناة الفلسطينيين يوما بعد الآخر، لاسيما بعدما كشفت تقارير الاحتلال عن نواياه الخبيثة بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة، وإعلان القطاع منطقة قتال.

أستاذ أمراض نساء: الحمل أكبر مشروع استثماري في حياة أي أم



أكد الدكتور عمرو حسين، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة، أن ما يُعرف بـ برمجة الجنين هو مفهوم علمي يشير إلى تأثير البيئة التي يعيش فيها الجنين داخل الرحم خلال فترة الحمل على صحته في المستقبل.

مقرر أممي: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية عبر حرمان الفلسطينيين من المياه والأدوية



قال الدكتور بيدرو أروجو، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في المياه، إن قطع المياه والأدوية عن السكان المدنيين يُعد جريمة ضد الإنسانية، بل يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية عندما يتم بشكل ممنهج، كما هو الحال في قطاع غزة.

30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات.