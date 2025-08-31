قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسماء مصابي حادث انفجار بخط غاز أبو سلطان في الإسماعيلية
أحمد موسى: سيد عبد الحفيظ هيحل كل مشاكل الأهلي.. وأفضل مدير كرة
الأرصاد تحذر من تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
بعد رحيل ريبيرو..أحمد حسن يوجة سؤالا هاما لجماهير الاهلي
عمرو ناصر يخوض تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من لقاء وادي دجلة بالدوري
الأهلي فريق بدون مدرب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أداء الأحمر بالدوري
نصيحة أحمد موسى لـ زيزو: خليك في الملعب وابعد عن السوشيال ميديا
بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز.. أحمد موسى: هاتوا جهاز فني مصري وادُّوله الفرصة
انطلاق الموجة الـ27 ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
مش لازم خواجة.. رسالة نارية من أحمد موسى لإدارة النادي الأهلي
الداخلية تضبط المتهمة بـ تشويه وجه عروسة طليقها في مصر القديمة
قيادي بـ المؤتمر: اكتشاف بئري غاز جديدتين بالبحر المتوسط يعكس قوة القطاع ويعزز الاقتصاد
أخبار التوك شو | إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية فى غزة .. الاحتلال يمنع دخول مساعدات إنسانية .. نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة

نتنياهو
نتنياهو
علي مكي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

موفد "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع دخول مساعدات إنسانية أساسية إلى غزة رغم تفاقم المجاعة
 

قال محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن القافلة السادسة من قوافل "زاد العزة"، التي يجهزها الهلال الأحمر المصري لإغاثة قطاع غزة، انطلقت صباح اليوم باتجاه معبر كرم أبو سالم، حاملة 185 شاحنة مساعدات إنسانية.

دخلت تعمل فحوصات خرجت جثة.. جمال جورج يكشف اللحظات الأخيرة للصحفية عبير الأباصيري
 

قال الكاتب الصحفي جمال جورج إنه تفاجأ بخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بوفاة الكاتبة الصحفية عبير الأباصيري داخل إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي، لافتا إلى أنها كانت إحدى العاملين بالمجال الإعلامي، كما عملت بالقناة الأولى فترة طويلة أثناء تواجد الإعلامي عاطف كامل، والذي كان بمثابة الأب الروحي لها.


بشرى سارة من عمرو الليثي.. عملية لطفلة ومشروع جديد لسيدة معيلة

يواصل الإعلامي عمرو الليثي عبر برنامجه "أبواب الخير"،  تقديم نماذج مشرقة من التضامن المجتمعي والدعم الإنساني للحالات الأكثر احتياجًا، ضمن رسالة البرنامج التي ترتكز على تقديم الدعم الخيري والتنموي للمواطنين البسطاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

مفيدة شيحة: الحكومة نجحت في التعامل مع أزمة الكهرباء في صيف 2025
 

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بأداء الحكومة والنجاح في التعامل مع أزمة الكهرباء وعدم اللجوء لتخفيف الاحمال رغم ارتفاع الاستهلاك في صيف 2025 لمستويات غير مسبوقة وتاريخية.

حركة فتح: لا بد من إنهاء الحرب وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة

أعرب الدكتور ماهر النمور، المتحدث باسم حركة فتح، في مداخلة مع "إكسترا نيوز"، عن استهجانه لقرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في سياق الانحياز الأمريكي المستمر لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويعد خرقًا للنظم والقوانين الدولية التي تكفل حق جميع الدول في المشاركة بهذا المحفل الأممي، مشيرا إلى أن التوقيت يحمل دلالات خطيرة، في ظل تصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية من قبل قوى كبرى مثل فرنسا وبريطانيا.

نتنياهو يعلن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة.. و«الكابينت» يبحث صفقة تبادل الأسرى

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل جلسة الحكومة الأسبوعية، التي عُقدت اليوم، الأحد، للتحدث عما وصفه بـأنه نجاح أمني كبير يتمثل في تنفيذ عملية اغتيال استهدفت أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
 

تتزايد معاناة الفلسطينيين يوما بعد الآخر، لاسيما بعدما كشفت تقارير الاحتلال عن نواياه الخبيثة بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقطاع غزة، وإعلان القطاع منطقة قتال.

أستاذ أمراض نساء: الحمل أكبر مشروع استثماري في حياة أي أم

أكد الدكتور عمرو حسين، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة، أن ما يُعرف بـ برمجة الجنين هو مفهوم علمي يشير إلى تأثير البيئة التي يعيش فيها الجنين داخل الرحم خلال فترة الحمل على صحته في المستقبل.

مقرر أممي: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية عبر حرمان الفلسطينيين من المياه والأدوية

قال الدكتور بيدرو أروجو، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في المياه، إن قطع المياه والأدوية عن السكان المدنيين يُعد جريمة ضد الإنسانية، بل يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية عندما يتم بشكل ممنهج، كما هو الحال في قطاع غزة.

30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
 

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات.

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

طرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ 18مدينة | رابط مباشر للحجز

ذهب

بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

الوطنية للصحافة

في ضيافة الوطنية للصحافة.. نقاش صريح حول رؤية تطوير المحتوى والخطاب الإعلامي

جامعة الجلالة

جامعة الجلالة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

وقفة ضد التجاوزات.. مجدي البدوي يشيد بإزالة حواجز السفارة البريطانية

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس ما يبدو

يوسف يواصل خداع هند.. و"قائمة العفش" تقلب الأحداث في الحلقة الثانية

المتهم

القبض على شخص نشر فيديو لواقعة سرقة قديمة

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

