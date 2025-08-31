قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
حركة فتح: واشنطن تُقصي صوت فلسطين في لحظة تاريخية حساسة
علي جمعة: الإسلام اهتم بالأسرة كبيئة أولية للتربية الأخلاقية
توك شو

أخبار التوك شو: كواليس مأساة عروس حلوان وضحايا التجميل في العيادات غير المؤهلة.. والأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة وسيول رعدية على تلك الأماكن

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


إعلام إسرائيلي: إصابات في صفوف الجيش بعد إطلاق صاروخ بـ جباليا
أعلن إعلام إسرائيلي، وقو إصابات في صفوف الجيش بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه دبابة في جباليا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


الطب ليس استعراضًا.. رد حاسم من وزارة الصحة بعد فيديو رقص الطبيب
عرضت فضائية “العربية” تقريرا بعنوان “أول قرار رسمي بعد فيديو رقص الطبيب في مصر”.


حقنة قاتلة.. كواليس مأساة عروس حلوان وضحايا التجميل في العيادات غير المؤهلة
عرضت فضائية “العربية" تقريرا بعنوان، عرس تحول لجنازة.. كواليس واقعة عروس حلوان التي هزت مصر.


استشاري حساسية ومناعة يوضح الفرق بين الجدري والجدري المائي
قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك فرق بين الجدري والجدري المائي، فالجدري المائي عبارة عن عدوى تتسبب في حدوث طفح جلدي وبثور بها مياه، ويتم  علاجه، ولكن بعض الأطفال المصابين بضعف المناعة يؤثر عليهم بالسلب.


مرض معدٍ.. تفاصيل وطرق الإصابة بالجدري المائي وتأثيره على الكبار
انتشرت الفترة الماضية العديد من الأمراض المعدية بين الأطفال والكبار، ومن ضمنهم الجدري المائي الذي يصيب الأطفال والكبار أيضا، ولكن مع اختلاف قوته وشدة تأثيره.


المصريون في أوروبا يتصدون لحملات تشويه الدولة ويرفعون الأعلام أمام السفارات
أشاد الدكتور ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، بالدور الوطني الذي يلعبه أبناء الجاليات المصرية في أوروبا، في مواجهة الحملات التحريضية التي تستهدف مؤسسات الدولة المصرية.

ما بين نفي وانتظار.. ما مصير المقاومة إذا تم تأكيد اغتيال أبو عبيدة؟
انتشرت منذ أمس، السبت، العديد من الأقاويل حول استهداف الكيان الصهيوني لـ أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود تقديرات باغتياله.


المرشحون لخلافة ريبيرو فى تدريب الأهلي.. وترقب لاجتماع حاسم
يعيش النادي الأهلي حالة من الترقب والتغييرات الفنية في أعقاب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، حيث بات رحيل المدير الفني البرتغالي ريكاردو ريبيرو شبه محسوم، في انتظار حسم الملف القانوني الخاص بفسخ التعاقد والشرط الجزائي.


الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة وسيول رعدية على تلك الأماكن
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وارتفاع درجات الحرارة.


تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأحد 31-8-2025.


بكام عيار 21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 31 أغسطس 2025.

