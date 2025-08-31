قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حقنة قاتلة.. كواليس مأساة عروس حلوان وضحايا التجميل في العيادات غير المؤهلة

عروس حلوان
عروس حلوان
هاجر ابراهيم

عرضت فضائية “العربية" تقريرا بعنوان، عرس تحول لجنازة.. كواليس واقعة عروس حلوان التي هزت مصر.

ووفقا للتقرير، توفيت الشابة إسراء المشهورة بعروس حلوان بعمر ال25 عاما، قبل زفافها بأيام، نتيجة حصول العروس على علاج تجميلي داخل مركز متخصص بمنطقة المهندسين، ثم أنتقلت إلى غيبوبة.

وأتهم عم الشابة، مركز التجميل بتقديم روايات مغلوطة وبإغلاق حساباته على مواقع التواصل.

وأكدت إستشاري الأمراض الجلدية والليزر والحقن التجميلية: “من الممكن إجراء هذه العمليات فى عيادات ولكن تحت تجهيز خاص جدا، سواء تجهيز الجهاز الرؤي والقلبي، ويكون هناك طبيب تخدير مرافق”.

وتابعت: “أتطلعت على تقرير التشريحي للمريضة وكان مذكور أن هناك عدة أماكن وخز بالإبر فى البطن والأفخاد، وكانت تريد عملية تذويب الدهون، وهناك ممارسات خاطئة تقام فى عيادات التجميل، وهو شئ مصرح من هيئة الغذاء والدواء، وإبر تذويب الدهون مصرحة من قبل الهيئة عند منطقة الذقن أو المناطق البارزة من الحمالات الصدرية، ويتم حسب كمية معينة، وبالتالي لم يدرس الأثار الجانبية على مناطق واسعة”.

وكشفت ايمان عبد اللطيف مذيعه صدى البلد تفاصيل جديدة في واقعة مؤلمة هزّت الرأي العام، فى وفاه الشابة إسراء كرم، المعروفة إعلاميًا بـ"عروس حلوان"، قبل أيام من موعد زفافها إثر مضاعفات خطيرة تعرضت لها داخل أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين، كانت إسراء تستعد لحفل زفافها المقرر في الثالث من سبتمبر، حين قررت الخضوع لجلسة تجميل عاديه، إلا أن الأمور أخذت منحى مأساويًا.

شاهد الفيديو:

youtube

 وفقًا لتصريحات شقيقها عبد الله كرم، فإن إسراء لم تكن تخضع لجلسات تجميل قبل ذلك وكانت هدفها تاخذ حقن لعلاج السيلوليت وليس حقن فيلر كما نشرت الاخبار ، ولم تكن معتادة على استخدام الفيلر، بل كانت تلك الجلسة الأولى لها من استخدام حقن معالجه الجلد استعدادًا ليوم زفافها. وأوضح شقيق اسراء أن المركز الذي قصدته لم يجرِ أي فحوصات أو تحاليل قبل الحقن، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة للإجراءات الطبية المتعارف عليها.

وأكد عبد الله أن الطبيب قام بحقن إسراء بمادة يُشتبه في كونها مغشوشة، وفي مواضع خاطئة، ما أدى إلى توقف قلبها لأكثر من خمس دقائق داخل المركز، وتسبب في تلف شديد بالمخ.

وتم نقلها إلى المستشفى ووُضعت على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها ظلت في غيبوبة تامة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

النيابة العامة باشرت التحقيقات، وقررت إخلاء سبيل صاحب المركز لحين انتهاء التحقيقات، فيما طالبت الأسرة بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة. 

كما تم إيداع جثمان إسراء في مشرحة زينهم لعرضه على الطب الشرعي وتحديد سبب الوفاة بدقه.
 

