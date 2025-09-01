ألسن عين شمس تجدد تنظيم اليوم التعريفي لطلاب الدمج والمكفوفين

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس اللقاء التعريفي لطلاب الدمج والمكفوفين للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية د. محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، د. غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. سلوى رشاد، عميد الكلية، وبحضور د. هالة سيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب رؤساء الأقسام العلمية التي تضم طلاب الدمج والمكفوفين.

وفي كلمتها، هنأت د. سلوى رشاد، عميد الكلية، الطلاب الجدد وأولياء أمورهم على تفوقهم الدراسي وحصولهم على مجاميع مرتفعة أهلتهم للالتحاق بالكلية، مؤكدة أن تخصيص يوم تعريفي لطلاب ذوي الهمم يعكس حرص الكلية على دمجهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم. كما قدمت نبذة تعريفية عن تاريخ الكلية، التي أسسها رائد النهضة التعليمية رفاعة الطهطاوي عام 1835، قبل أن تتحول لاحقًا إلى كلية الألسن التابعة لجامعة عين شمس.

وأكدت العميدة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية ذوي الهمم باعتبارهم عنصرًا فاعلًا في المجتمع، مشددة على التزام الكلية بتقديم الدعم الأكاديمي والثقافي والصحي لهم، مع أهمية امتلاك الطالب لمهارات الحاسب الآلي والاعتماد على مجهوده الشخصي في تطوير قدراته. كما دعت الطلاب إلى المشاركة الفعّالة في الأنشطة الطلابية، وبرامج التدريب، وورش العمل التي تنظمها الكلية لصقل مهاراتهم وتنمية إمكاناتهم، مشيرة إلى الملتقى السنوي للتوظيف الذي يتيح فرص عمل حقيقية للطلاب والخريجين، بما فيهم طلاب ذوي الهمم.

من جانبها أكدت د. هالة سيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حرص الكلية على توفير الدعم الكامل للطلاب على كافة المستويات، موضحة أن الكلية وفرت حزمة من الخدمات المتخصصة، منها وحدة الإرشاد الأكاديمي التي تهتم برعاية الطلاب من ذوي الهمم سواء في مسيرتهم الدراسية أو في مواجهة المشكلات الحياتية بشكل عام.

مكتبة "رفيق الدرب" المجهزة بأجهزة لتحويل المقررات إلى طريقة برايل، بالإضافة إلى إتاحة عقد الامتحانات بها للطلاب المكفوفين.

وحدة التعليم الإلكتروني ومنصة الكلية التي تضم المقررات الدراسية المتاحة لجميع الطلاب، مع توفير اختبارات إلكترونية تُعقد داخل قاعات مجهزة على أعلى مستوى.



وشددت على أن هذه المنظومة المتكاملة تفرض على الطلاب امتلاك مهارات الحاسب الآلي بما يضمن استفادتهم الكاملة من الخدمات التعليمية الحديثة. كما أوضحت أن الكلية لا تقتصر في رعايتها على الجانب التعليمي فقط، بل تمتد لتشمل الأنشطة الترفيهية واكتشاف ورعاية المواهب المميزة بين الطلاب.

كما أوضحت د. رنا الهلالي، مدير مركز ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن المركز يحرص على تسجيل الطلاب منذ بداية التحاقهم للتعرف على احتياجاتهم المختلفة، وتوفير التدريبات المتخصصة، وعلى رأسها التدريب على استخدام الحاسب الآلي والتقنيات المساعدة بما يهيئهم للدراسة الأكاديمية. وأضافت أن الجامعة توفر أجهزة حاسب آلي مجهزة للطلاب المكفوفين بقاعات الجامعة، بجانب تقديم الدعم النفسي وخلق قنوات للتواصل الفعّال بينهم وبين زملائهم.

وشددت الهلالي على أن جامعة عين شمس ملتزمة بتقديم التسهيلات التي نصت عليها القوانين واللوائح المنظمة فقط، مؤكدة أنه لا يمكن تجاوز شروط أو اختبارات دون وجه حق، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان العدالة بين جميع الطلاب.