القسام تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية بعبوة ناسفة في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكنها من تدمير ناقلة جند إسرائيلية بواسطة عبوة أرضية شديدة الانفجار، وذلك خلال عملية نوعية نفذتها شرق مدينة غزة أمس الأحد، مؤكدة اشتعال النيران في الناقلة عقب التفجير.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب أن العملية جاءت في إطار التصدي للاجتياح البري المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، متوعدة بمزيد من الضربات "المؤلمة".

وفي سياق متصل، تواصل إسرائيل، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، حربها على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، وسط اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية شملت القتل العشوائي، والتجويع، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وعمليات تهجير قسري واسعة، في تحد صارخ للقرارات الدولية، بما في ذلك أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان حتى صباح اليوم إلى 63,459 شهيدًا، وأكثر من 160,256 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 9,000 مفقود تحت الأنقاض، ومجاعة خانقة أودت بحياة 339 شخصًا، بينهم 124 طفلًا، في ظل أوضاع إنسانية توصف بأنها الأسوأ منذ عقود.