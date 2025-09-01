250 قتيلا و500 جريح في زلزال مدمر شرق أفغانستان

لقي 250 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 500 آخرين في زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية كونار شرق أفغانستان مساء الأحد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية.

ووقع الزلزال قرب الحدود مع باكستان، وشعر به السكان في عدة ولايات شرقية من بينها ننغرهار ولغمان، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال تم تحديده على بُعد 27 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد، وعلى عمق 8 كيلومترات.

وأكدت الهيئة أن ما يقرب من نصف مليون شخص قد يكونون تعرضوا لهزات "قوية إلى شديدة"، ما يزيد من خطر وقوع أضرار جسيمة، خاصة في المناطق الجبلية التي تعاني من هشاشة البنية التحتية.

وفي تصريح لشبكة NBC الأميركية، قال متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إن الزلزال ضرب منطقة جبلية ونائية، مما سيؤخر الحصول على بيانات دقيقة حول عدد الضحايا وحجم الأضرار.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم إدارة الصحة في ولاية ننغرهار، أجمل درويش، أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في الولاية، وأصيب 25 آخرون بجروح متفاوتة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الزلزال تسبب في "خسائر بشرية ومادية في عدد من المقاطعات الشرقية"، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ المحلية بدأت أعمال الإغاثة، بينما تم إرسال دعم إضافي من العاصمة كابول والمحافظات المجاورة.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية هزتين ارتداديتين بعد الزلزال الرئيسي، بلغت شدتهما 4.5 و5.2 درجة على التوالي، وعلى عمق 10 كيلومترات، ما زاد من المخاوف بشأن وقوع مزيد من الانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية.

من جهته، أصدر نظام الإنذار المبكر "PAGER" التابع للهيئة الأميركية تنبيهًا باللون البرتقالي، ما يشير إلى احتمال وقوع خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، تتطلب استجابة واسعة على مستوى الدولة.

يُذكر أن أفغانستان شهدت في أكتوبر 2023 زلزالًا مدمرًا بقوة 6.3 درجة في إقليم هرات غرب البلاد، أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.