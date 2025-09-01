استكمال إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة وتسليم عقود للمستفيدين بأبنوب

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تواصل استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحرير وتسليم العقود للجادين ممن استوفوا الأوراق والاشتراطات القانونية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب وحماية أملاكها.

تسليم عقود تقنين لعدد من المواطنين واضعي اليد على الأراضي

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، قامت بتسليم عقود تقنين لعدد من المواطنين واضعي اليد على الأراضي بنطاق قرى العوامر، الحمام، القداديح، والمعابدة، وذلك بحضور محمد فنيدي، وعبد العظيم الكحلاوي، نائبي رئيس المركز، ومسؤول التقنين بإدارة أملاك الدولة، وجاءت هذه الخطوة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، في إطار التيسير على المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين بسرعة استكمال المستندات المطلوبة أمام اللجان المختصة، والالتزام بالاشتراطات القانونية لضمان إنهاء الإجراءات في أسرع وقت، كما شدد على متابعته المستمرة لأعمال لجان التقنين والفحص والمعاينة والتسعير، فضلًا عن متابعة قرارات البت في التعديات، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وتسريع وتيرة تسليم العقود دون تهاون أو تقصير.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة جادة وحاسمة في ملف تقنين أوضاع واضعي اليد، مشددًا على أن الهدف هو حماية حقوق الدولة وفي الوقت نفسه تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين بما يحقق المصلحة العامة.