ضياء حلمي: مصر مرشحة أولى للانضمام إلى منظمة شنغهاي

قال ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة حاليا تحمل عنوانا هاما وهو تنفيذ التعددية، وهو ما يعكس التوجهات الدولية نحو تعزيز التعددية القطبية، والتنمية المستدامة، وضمان الأمن الإقليمي في ظل تغيرات عميقة يشهدها النظام العالمي.

وأضاف حلمي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل للنظام الدولي، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وأن منظمة شنغهاي للتعاون باتت واحدة من أهم التحالفات الدولية الناشئة، مشيرا إلى أن المنظمة ستتوسع قريبًا لتضم 27 دولة، وأن مصر مرشحة بقوة لتكون العضو الجديد المقبل في هذا التكتل، ما يعكس ثقلها الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الصين، كقوة رئيسية في المنظمة، ترفض سياسة الصدام ولا تسعى للصراعات أو الحروب، ولا تعتمد في تجارتها على السلاح، كما ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وأكد أن الصين ومصر تتبنيان نهجًا مشتركا قائما على التعاون والانفتاح، لا على خلق تكتلات ضد دول أخرى، مشددا على أن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية تتطلب تعاونا جماعيا ولا يمكن لدولة واحدة مواجهتها بمفردها.

وأشار إلى أن مصر تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تجاه التغيرات العالمية، ويتجلى ذلك في مشاركتها الفعالة في محافل دولية كقمة بريكس، ومنظمة شنغهاي، ومجموعة العشرين، ما يبرز مكانتها المتقدمة على الساحة العالمية.

لفت حلمي إلى أن الصين ستظهر خلال العرض العسكري القادم مجموعة من الأسلحة المتقدمة والأنظمة التكنولوجية الحديثة، وتعد من أولى الدول في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، متقدمة على أمركيا في الذكاء الاصطناعي.