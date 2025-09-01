قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب العام يتوجه إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية
شريف فتحي: مصر دولة سياحية بامتياز.. وعندنا اللي مش موجود في المنطقة
وزير السياحة: أدخلنا 5500 غرفة فندقية للتشغيل منذ بداية 2025
بنتي كل ما يتقدم لها عريس لا يحدث نصيب؟.. أمين الإفتاء يجيب
الأهلي يحدد 19 سبتمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية
عمرو أديب: مصر دولة سياحية.. ولو عايز الحق هي أولى بزيادة السائحين بها
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور التاني برقم الجلوس ..مجاناً على صدى البلد
أسباب رحيل خوسيه ريبيرو عن الأهلي.. تفاصيل تقرير محمد يوسف لإداة النادي
مؤسسة أبو العينين تتبنى تعليم طفل الاسماعلية علي عبقري الرياضيات حتى الجامعة
الأردن وفرنسا يرفضان أي خطة لإعادة إعمار غزة تتضمن تهجيرا قسريا للسكان
ثروة للأجيال القادمة.. وزير الري يوضح لماذا لا يمكننا العبث بالمياه الجوفية
إيفاد: عقد اجتماع مجموعة العشرين في القاهرة لحظة تاريخية
توك شو

ضياء حلمي: مصر مرشحة أولى للانضمام إلى منظمة شنغهاي

ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية.
ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية.
عبد الخالق صلاح

قال ضياء حلمي، عضو لجنة الشؤون الآسيوية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة حاليا تحمل عنوانا هاما وهو تنفيذ التعددية، وهو ما يعكس التوجهات الدولية نحو تعزيز التعددية القطبية، والتنمية المستدامة، وضمان الأمن الإقليمي في ظل تغيرات عميقة يشهدها النظام العالمي.

وأضاف حلمي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن العالم يمر بمرحلة إعادة تشكيل للنظام الدولي، خصوصا من الناحية الاقتصادية، وأن منظمة شنغهاي للتعاون باتت واحدة من أهم التحالفات الدولية الناشئة، مشيرا إلى أن المنظمة ستتوسع قريبًا لتضم 27 دولة، وأن مصر مرشحة بقوة لتكون العضو الجديد المقبل في هذا التكتل، ما يعكس ثقلها الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الصين، كقوة رئيسية في المنظمة، ترفض سياسة الصدام ولا تسعى للصراعات أو الحروب، ولا تعتمد في تجارتها على السلاح، كما ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وأكد أن الصين ومصر تتبنيان نهجًا مشتركا قائما على التعاون والانفتاح، لا على خلق تكتلات ضد دول أخرى، مشددا على أن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية تتطلب تعاونا جماعيا ولا يمكن لدولة واحدة مواجهتها بمفردها.

وأشار إلى أن مصر تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تجاه التغيرات العالمية، ويتجلى ذلك في مشاركتها الفعالة في محافل دولية كقمة بريكس، ومنظمة شنغهاي، ومجموعة العشرين، ما يبرز مكانتها المتقدمة على الساحة العالمية.

لفت حلمي إلى أن الصين ستظهر خلال العرض العسكري القادم مجموعة من الأسلحة المتقدمة والأنظمة التكنولوجية الحديثة، وتعد من أولى الدول في الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، متقدمة على أمركيا في الذكاء الاصطناعي.

الكلى

أعراض تلف الكلى.. 5 علامات تحذيرية صامتة في الصباح الباكر

نانسي عجرم

بفستان لافت.. نانسي عجرم تستعرض أناقتها .. صور

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

بالصور

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب

