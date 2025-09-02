مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية

نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم /الاثنين/ ورشة عمل بعنوان "مستقبل دراسات الشباب في مصر والمنطقة العربية: نظرة في العمق"، وذلك بالتعاون بين مركز الدراسات الاستراتيجية وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بالمكتبة.



تناولت الورشة 3 محاور رئيسية تتمثل في دراسات الشباب في مصر والوطن العربي، وسياسات الشباب بين الاستمرار والتغيير، والمشاركة المجتمعية للشباب في مصر والوطن العربي، بهدف بلورة المحاور الرئيسية للندوة المقرر تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل لمناقشة مستقبل الشباب في مصر والوطن العربي وآليات تطوير بحوث الشباب، وأهمية إشراك الشباب كفاعلين في عملية التنمية .



شارك في الورشة نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين من مكتبة الإسكندرية منهم رئيس قطاع البحث الأكاديمي الدكتورة مروة الوكيل، ومستشار مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور أحمد الشربيني، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمود عزت، ومدير برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية الدكتورة ريهام عبد الحميد وباحثو مركز الدراسات الاستراتيجية.



وفي سياق آخر، اختتمت مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولي في نسخته الثانية والعشرين، وأحيا حفل الختام الفنان الأردني عزيز مرقة .



وشهد الحفل حضور جماهيري كبير وقدم "مرقة" عدداً من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.



يذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي استمرت منذ مطلع شهر أغسطس وقُدم خلالها ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تنوعت بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية بمشاركة سعودية وأردنية وألمانية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، و عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.



وتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم .



كما ركز المهرجان هذا العام على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.

