موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة تسليم موقف الساعة وتنظيم الحركة المرورية

أحمد بسيوني


 

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، السكرتير العام المساعد بسرعة تسليم موقف الساعة إلى إدارة المواقف، والتنسيق مع الحي والإدارة العامة للمرور لتنظيم الحركة المرورية بالموقف، بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الإثنين، أن ذلك جاء خلال جولة أجراها محافظ الإسكندرية بنطاق حي المنتزة أول وشرق.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين بالموقف حول مدى التزام السائقين بالتسعيرة المقررة، إلى جانب تلقي شكاوى ومطالب عدد من المواطنين مكلفًا الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لها.

يأتي هذا في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تحقيق الانضباط بالشارع السكندري، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار والتفتيش على المحال العامة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة.

وفي سياق متصل، كلف المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

ونفذت اللجنة حملة موسعة شملت التفتيش على جميع المحال العامة بشارع الجلاء من فيكتوريا وحتى كوبري الساعة بنطاق حي المنتزة أول وشرق حيث جرى متابعة مدى التزام المحال بالأسعار المقررة وإزالة الإشغالات، والتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع الغش التجاري.

وأجرى أحمد خالد جولة ميدانية لمتابعة نتائج أعمال اللجنة على أرض الواقع، والتي أسفرت عن غلق وتشميع 36 منشأة لإدارتها بدون ترخيص، وتحرير 139 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وتموين وطب بيطري وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وحماية المستهلك وكهرباء وأمن صناعي، بالإضافة إلى التحفظ على 220 حالة إشغال متنوع، وإعدام كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذه الحملات والجولات تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الانضباط والالتزام في مختلف القطاعات بما يليق بأهالي الإسكندرية.

الاسكندرية موقف الساعة تنظيم الحركة المرورية حي شرق محافظ الاسكندرية

