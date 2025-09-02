بربع بانيه.. طريقة عمل ناجتس الدجاج

إذا كنتِ من محبي الأكلات السريعة والتي يمكن أن تقدميها لأسرتك واطفالك بالمدارس.

طريقة عمل ناجتس الدجاج:

1/2 كيلو صدور بانيه

1 كوب بقسماط

2بيضة

1/2 كوب لبن

حبة بطاطس مسلوقة

1ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

توابل (ملح+فلفل+ثوم بودر+بصل بودر+توابل فراخ)

طريقة عمل ناجتس الدجاج:

يقطع الدجاج ويوضع فى المفرومة

يضع عليه قطع البطاطس ليفرم معه

تخلط البطاطس والفراخ جيدا ويوضع عليهما التوابل ويمزجان جيدا مع بعضهما.

تفرد الخلطة على كيس نايلون وتقطع حسب الأشكال التى يفضلها الأطفال وتوضع فى الثلاجة لتتماسك.

عند تجهيز الفراخ للتسوية يوضع فى وعاء به دقيق وبيض ولبن ووعاء آخر يوجد به البقسماط.

توضع قطع الناجتس فى البيض واللبن والدقيق وتغمس فى البقسماط وبعد انتهاء الكمية توضع مرة أخرى فى الثلاجة لمدة ساعتين.

اخرجى الناجتس من الثلاجة وحمريها فى الزيت الساخن وقدميها للأطفال ساخنة ومقرمشة

