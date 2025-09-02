الشحن الجوي العالمي يسجل نموًا إيحابيًا مدفوعًا بانخفاض أسعار وقود الطائرات

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، تقريره الأخير حول أسواق الشحن الجوي العالمية خلال شهر يوليو 2025، والتي أظهرت ارتفع إجمالي الطلب، المُقاس بطن الشحن/الكيلومتر (CTK)، بنسبة 5.5% مقارنةً بمستويات يوليو 2024 (+6.0% للعمليات الدولية)، بينما ارتفعت السعة، المُقاسة بطن الشحن/الكيلومتر المتاح (ACTK)، بنسبة 3.9% مقارنةً بيوليو 2024 (+4.5% للعمليات الدولية).

بحسب تقرير الإياتا الأخير، فإن الطلب على الشحن الجوي سجل نموًا بنسبة 5.5% في يوليو، وهي نتيجة قوية، بعدما سجلت معظم مسارات التجارة الرئيسية نموًا، باستثناء مسار آسيا-أمريكا الشمالية، حيث انخفض الطلب بنسبة 1.0% على أساس سنوي.

سعر وقود الطائرات

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، في تقريره، أن مؤشرات النمو في الشحن الجوي، تعود إلى عدة عوامل كان لها تأثير في بيئة التشغيل، أهمها التالي:

نمو تجارة السلع العالمية بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يونيو.

انخفاض سعر وقود الطائرات في يوليو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، وظل دون مستويات عام 2024 حتى الآن هذا العام، مما خفّض تكاليف التشغيل لشركات الطيران. ومع ذلك، كان أعلى بنسبة 4.3% مما كان عليه في يونيو.

انكماش قطاع التصنيع العالمي في يوليو، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.66، وهو ثاني انخفاض دون عتبة النمو البالغة 50 نقطة منذ يناير. كما ظلت طلبات التصدير الجديدة سلبية عند 48.2 للشهر الرابع، مما يعكس تراجع الثقة في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية.

السياسات الأمريكية وحركة الشحن الجوي العالمي

رأى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أنه من المرجح أن يُعوّض الانخفاض الحاد في التجارة الإلكترونية، مع انتهاء صلاحية الإعفاءات الأمريكية البسيطة للشحنات الصغيرة، عن طريق قيام شركات الشحن بتحميل البضائع مسبقًا قبل رفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يكشف شهر أغسطس بوضوح أكبر عن تأثير تحول السياسات التجارية الأمريكية.

وبينما يُنصبّ الاهتمام بشكل كبير على التطورات في الأسواق المرتبطة بالولايات المتحدة، من المهم الحفاظ على منظور شامل للشبكة العالمية.

صرح ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، قائلاً: "يسافر خُمس الشحن الجوي عبر مسار التجارة بين أوروبا وآسيا، الذي شهد 29 شهرًا متتاليًا من التوسع بنسبة 13.5% على أساس سنوي في يوليو".