مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن المدرب الأفضل للجولة الخامسة للدوري المصري

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا حول المدرب الأفضل للجولة الخامسة للدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيسبوك”: "المدرب الأفضل للجولة الخامسة للدوري المصري

1- يورتيتش (بيراميدز).

2- محمد الشيخ (وادي دجلة).

3- مجدي عبد العاطي (مودرن سبورت).

4- علاء عبد العال (غزل المحلة).

5- نبيل الكوكي (المصري).

6- حمزة الجمل (إنبي).

7- علي ماهر (سيراميكا).

كان ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أكد أن منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب إثيوبيا بسبب الفوارق الفنية بين المنتخبين المصري والإثيوبي.

وقال ضياء السيد، في تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” المذاع على قناة “الحياة”: “لا بد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر أمام إثيوبيا لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز”.

وأضاف: “أؤيد قرار الأهلي برحيل الإسباني رييبرو، مدرب الفريق، لأنه لم يكن له بصمة مع المارد الأحمر”.

واختتم ضياء السيد: “لا بد من رحيل يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، لأنه مدرب ضعيف فنيا ولم يثبت قدراته الفنية مع الزمالك”.