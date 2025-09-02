قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن المدرب الأفضل للجولة الخامسة للدوري المصري

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا حول المدرب الأفضل للجولة الخامسة للدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر “فيسبوك”: "المدرب الأفضل للجولة الخامسة للدوري المصري

1- يورتيتش (بيراميدز).
2- محمد الشيخ (وادي دجلة).
3- مجدي عبد العاطي (مودرن سبورت). 
4- علاء عبد العال (غزل المحلة).
5- نبيل الكوكي (المصري).
6- حمزة الجمل (إنبي).
7- علي ماهر (سيراميكا).

كان ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أكد أن منتخب مصر قادر على الفوز على منتخب إثيوبيا بسبب الفوارق الفنية بين المنتخبين المصري والإثيوبي.

وقال ضياء السيد، في تصريحاته لبرنامج “كورة كل يوم” المذاع على قناة “الحياة”: “لا بد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر أمام إثيوبيا لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز”.

وأضاف: “أؤيد قرار الأهلي برحيل الإسباني رييبرو، مدرب الفريق، لأنه لم يكن له بصمة مع المارد الأحمر”.

واختتم ضياء السيد: “لا بد من رحيل يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، لأنه مدرب ضعيف فنيا ولم يثبت قدراته الفنية مع الزمالك”.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

