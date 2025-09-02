تشيكية تعلن إسلامها في الغردقة وتختار اسم "مريم"

في مشهد إنساني مؤثر غمرته مشاعر الفرح والروحانية، شهد مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة أمس إعلان سيدة تشيكية دخولها الإسلام، بعدما نطقت الشهادتين أمام جمع من المصلين الذين تفاعلوا مع الموقف بالتكبير والترحيب.

السيدة، التي كانت تُعرف باسم "إليزابيث" قبل اعتناقها الإسلام، اختارت لنفسها اسم "مريم" لتبدأ صفحة جديدة من حياتها، مؤكدة أن قرارها جاء عن قناعة وإيمان صادق بعد رحلة طويلة من البحث والتأمل.

وقال الشيخ حسام محمود، إمام وخطيب المسجد، إن هذه اللحظة تجسد "ميلادًا جديدًا لامرأة اختارت الإسلام عن اقتناع كامل"، موضحًا أن ما شهده المسجد يعكس قدرة الرسالة الإسلامية على مخاطبة القلوب في مختلف بقاع العالم.

الحدث لم يتوقف عند النطق بالشهادتين، بل تحوّل إلى احتفال روحاني بسيط، حيث حرص المصلون على تهنئة السيدة الجديدة ومشاركتها الفرحة، مؤكدين أن الإسلام يجمع بين البشر على اختلاف ألوانهم وثقافاتهم تحت مظلة الرحمة والمودة.

مسجد الميناء الكبير، الذي يُعد من أبرز المعالم الدينية بمحافظة البحر الأحمر، أضاف بذلك إلى تاريخه لحظة فريدة ستظل شاهدة على وحدة القلوب أمام عظمة الإيمان.