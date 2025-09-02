قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
أخبار البلد

منال عوض تبحث التعاون مع اليونسكو لإعلان مدن بيئية بالمحافظات

اجتماع وزيرة التنمية المحلية
اجتماع وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والسودان بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات ، والدكتور محمد الحارتي عضو الادارة العامة للعلاقات الدولية و أحمد صابر سكنة مستشار مكتب اليونسكو الإقليمي للقاهرة والسودان للمشروعات القطاعية.

التعاون بين وزارة  التنمية المحلية ومنظمة اليونسكو

وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون بين وزارة  التنمية المحلية ومنظمة اليونسكو في عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك ، وعلي رأسها وضع خطط التكيف الوطنية لعدد من المحافظات ، حيث وجّهت الدكتورة منال عوض بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تلك الخطط والبدء في مراحل التنفيذ بعد تحديد المحافظات ذات الأولوية على غرار ما تم فى عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية.

كما ناقشت د. منال عوض ومديرة المكتب الإقليمي للمنظمة آخر مستجدات التعاون في تنفيذ مبادرة مدن التعلم بعد إنضمام ٧ مدن مصرية لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو وجاري إختيار ٣ مدن جديدة من قبل اللجنة الوطنية المصرية المعنية لترشيحها علي مستوي الشبكة الدولية بالمنظمة والعمل على تشجيع المحافظات المصرية على المشاركة خلال المرحلة القادمة .

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو إمكانية التعاون أيضاً في إعلان مدن بيئية علي مستوي المحافظات مثل الغردقة وشرم الشيخ، وإمكانية ربط هذه المدن بأطلس المدن المصرية التفاعلي الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع بعض الجهات الدولية وتحت رعاية  رئيس الوزراء.

كما شهد الاجتماع مناقشة التنسيق الجاري بين الجانبين لانضمام عدد من المدن المصرية إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة والتي تضم حوالي 55 مدينة علي مستوي العالم ، حيث تهتم تلك الشبكة  بالمكانة التي توليها المدن للثقافة والإبداع في استراتيجياتها الإنمائية وبالممارسات المبتكرة التي تعتمدها في التخطيط الحضري.

ومن جانبها، أكدت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة على أهمية التعاون مع وزارة التنمية المحلية واستكمال التعاون في الأنشطة المشتركة، مؤكدة على إمكانية دعم المنظمة للوزارة فى وضع خطط التكيف الوطنية للمحافظات المختلفة ، مشيرة إلى حرص منظمة اليونسكو على التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى إعلان مدن بيئية مثل الغردقة وشرم الشيخ، والعمل على إعلان مدن أخرى وتقديم الدعم اللازم والتنسيق المطلوب في جميع ملفات العمل المشتركة بين الجانبين .

التنمية المحلية منال عوض منظمة اليونسكو

