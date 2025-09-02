طمعا في أمواله.. القبض على عاطل وزوجته قتلا مسنا بالمرج

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بالتخلص من مسن ثمانيني داخل شقته في منطقة المرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثة شخص داخل شقته في منطقة المرج.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة العثور على جثة شخص بالغ من العمر 85 عاما مقيد اليدين وفي فمه قطعة قماش، وبنقله إلى مشرحة زينهم تبين وجود نزيف داخلي وخنق.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وزوجته أجر لهما المجني عليه شقته في نفس العقار وكان يعاملهما كأبنائه، إلا أن المتهم جراء تعاطيه مخدر الآيس طمع في المجني عليه.

وتبين من التحريات أن المتهم خطط هو وزوجته للتخلص من المجني عليه، حيث استغلا عدم وجود أبنائه وصعدا إلى شقته وخنقاه بـ قطعة قماش، وقاما بتقييده وسرقته وفرا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.