موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026
الصفدي: سلاح التجويع الصهيوني يفاقم المجاعة في قطاع غزة
4 دول أفريقية تستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية خلال سبتمبر
وزير الخارجية يوكد دعم مصر الكامل لدور الأونروا الحيوي في توفير الخدمات للفلسطينيين
أيمن الصفدي يطالب بتطبيق القانون على الكيان الصهيوني
إسرائيل ترتكب جرائم حرب.. أقدم يهودي في الكونجرس يعلن تقاعده ويهاجم الاحتلال
لأول مرة منذ 8 سنوات| كتاب جديد لرياضيات أولى ابتدائي بمعايير يابانية
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية يشهد لقاءً موسعاً ضم نخبة من المسؤولين والبارزين من مصر وسلوفينيا
صحة غزة تعلن وفاة 13 حالة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال
انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة 8 أشخاص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي
حوادث

طمعا في أمواله.. القبض على عاطل وزوجته قتلا مسنا بالمرج

أرشيفية
أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بالتخلص من مسن ثمانيني داخل شقته في منطقة المرج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود بلاغ أفاد بالعثور على جثة شخص داخل شقته في منطقة المرج. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة المباحث في القاهرة العثور على جثة شخص بالغ من العمر 85 عاما مقيد اليدين وفي فمه قطعة قماش، وبنقله إلى مشرحة زينهم تبين وجود نزيف داخلي وخنق.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وزوجته أجر لهما المجني عليه شقته في نفس العقار وكان يعاملهما كأبنائه، إلا أن المتهم جراء تعاطيه مخدر الآيس طمع في المجني عليه.

وتبين من التحريات أن المتهم خطط هو وزوجته للتخلص من المجني عليه، حيث استغلا عدم وجود أبنائه وصعدا إلى شقته وخنقاه بـ قطعة قماش، وقاما بتقييده وسرقته وفرا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

