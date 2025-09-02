قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
محافظات

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، خاصة مع وفرة المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة بمراكز المحافظة المختلفة.

ويتابع سكان الواحات يوميًا حركة أسعار السلع الأساسية والخضر والفاكهة لرصد التغيرات المستمرة، في ظل جهود الحكومة لضبط الأسواق والحد من الاحتكار، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة.

ونقدم اليكم أحدث أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق المحافظة اليوم الثلاثاء، وفقًا لما رصدته جولة صباحية داخل الأسواق.

أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الخضروات استقرارًا مائلًا للانخفاض، إذ تراوح سعر الطماطم بين 10 و15 جنيهًا، والبطاطس من 10 حتى 15 جنيهًا، فيما بلغت الكوسة 13–17 جنيهًا، والخيار البلدي تراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة، حيث سجل البرتقال البلدي 28–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 35 جنيهًا، بينما بلغ التفاح من 37 حتى 40 جنيهًا، والجوافة 30–35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 35 و45 جنيهًا، والخوخ بين 35 و40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليها خلال الإجازات الصيفية والمناسبات الأسرية.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي شهدت تطورًا زراعيًا كبيرًا مؤخرًا وتوسعًا في الزراعة الافقيه، بفضل دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين على التوسع الزراعي، إذ أسهمت الصوب الزراعية والري الحديث في تحسين جودة الإنتاج وتوفيره على مدار العام.

ويعتبر النشاط الزراعي ركيزة رئيسية للاقتصاد المحلي، إذ يوفر آلاف فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة، بالتوازي مع مشروعات قومية كبرى مثل "حياة كريمة" و"الدلتا الجديدة" التي عززت البنية التحتية الزراعية وقللت الاعتماد على الأسواق الخارجية.

