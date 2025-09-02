عبد الفتاح فكري: كامل الوزير يواصل العمل ليلا ونهارا للارتقاء بالسكة الحديد

نظمت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري، مؤتمرا عماليا حاشدا بمحافظة أسيوط، للتوعية بمخاطر التعدي على مرفق السكة الحديد، وذلك بحضور سيد عبد اللطيف نائب رئيس النقابة، علاء الجعار مدير إدارة الإعلام بالسكة الحديد، مركز إعلام أسيوط، ومندوب مديرية الأوقاف بها.

تحدث عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة، عن جهود الدولة المضنية في تطوير مرفق السكة الحديد، وما شهدته الهيئة في الأونة الأخيرة من تحديث للمزلقانات والسكك، وتطوير وتحديث أسطول العربات والجرارات، وما أنفقته الدولة من مبالغ طائلة حتى يكون لدينا سكة حديد تليق بالشعب المصري والجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه رئيس النقابة العامة عن جهود معالي الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، ومواصلته العمل الليل بالنهار وتسخير كافة الامكانيات للارتقاء بمرفق السكة الحديد، وتوفير كافة سبل الأمن والأمان لجمهور ركاب السكة الحديد.

وشدد عبد الفتاح فكري على ضرورة التصدي لكل من يحاول تدمير هذا الحلم، والتعدي على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم أكثر من مليوني راكب يوميا، فقد أنتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، مما نتج عنه إصابات بالغة لعدد من قائدي القطارات، وكذلك عدد من ركاب القطارات إلى جاتب تهشيم زجاج النوافذ، الذي يكلف الهيئة مبالغ طائلة، ويعد من الأمور الإجرامية الخطيرة التي يمكن أن تتسبب في كوارث بالغة.

كما أشار رئيس النقابة إلى السلوكيات الخاطئة، وعبور السكة الحديد من أماكن غير مخصصة للعبور، والتي ينتج عنها العديد من الحوادث وتدمير لممتلكات الهيئة.

بينما تحدث مدير إدارة إعلام هيئة السكة الحديد علاء الجعار، مؤكدا أن قيادات هيئة السكة الحديد، وبناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير يواصلون العمل ليلا ونهارا، وأن طبيعة عمل السكة الحديد شاقة جدا، وأن التطوير والتحديث التي تشهده الهيئة بفضل توجيهات الرئيس السيسي ومتابعات مستمرة من الوزير، لابد أن نفخر به جميعا، ولابد أن نتكاتف من أجل الحفاظ عليه، والمساهمة في تطويره، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت.

فيما تحدث مسئولوا مركز إعلام أسيوط عن ضرورة تكاتف كافة وسائل الإعلام، وعمل حملات توعية بضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وعلى الجميع أن يساهم في هذه الحملات لنشر الفكر التوعي للتصدي لهذه الظواهر.

أما مندوب مديرية أوقاف أسيوط فأكد أن التعدي على القطارات يعد من المحرمات شرعا لقول الله عز وجل "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين".

كما أنها من التعديات على المال العام، وتخرب مرافق عامة للدولة، وينتج عنها حوادث وإزهاق أرواح أبرياء، وعلينا جميعا التصدي لمثل هذه الظواهر التخريبية.